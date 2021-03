Fuerte reclamo en la avenida 520 por más seguridad en el hospital de Romero

La entrada del hospital Alejandro Korn fue escenario de una movilización importante que incluyó a gran parte del personal de salud que trabaja allí junto a los vigilantes que hacen guardia en el predio y que, por su escaso número y falta de elementos, se ven superados a diario ante la ola de hechos delictivos que tienen en vilo al lugar. “La verdad es que la marcha tuvo muy buena repercusión, y la nota que presentamos tenía el apoyo de prácticamente todo el arco trabajador del hospital”, señaló uno de los presentes en diálogo con EL DIA. “Estamos acá para que se visibilice la cuestión”, añadió.

Por su parte, Marcela Rómulo, médica psiquiatra y jefa de la Sala de Agudos Hombres, sostuvo que en el sanatorio “faltan medidas de seguridad, así que hoy (por ayer) vamos a ver si toman las medidas, a ver si responden a la nota que tenemos acá para entregar y en la que figuran todos los sectores”.

En ese sentido, una fuente consultada por este diario indicó que “después del revuelo del martes nos comunicaron que se iban a tomar cartas en el asunto, que estaban evaluando qué hacer con el Ministerio de Seguridad. A la mañana cortaron el pasto y vimos a policías recorriendo el predio”.

En el playón del nosocomio se concentraron más de 60 personas, todas vinculadas al establecimiento. La convocatoria fue a las 10 horas y el reclamo se extendió hasta las 11, cuando fueron hasta el directorio para entregar una nota firmada por casi todos los servicios del sanatorio, vigilantes, acompañantes terapéuticos, las guardias, psicólogos, entre otros. Uno de los profesionales que accedió a conversar con este medio remarcó que “cortamos la calle media hora (la mano hacia La Plata)” y que “si bien no era lo programado, lo hicimos para darle visibilidad” a la protesta.

En tanto, afirmó que “la situación de inseguridad la vivimos desde hace tiempo, pero empeoró en los últimos meses, escalaron la violencia y la frecuencia” de los episodios delictivos. Para los entrevistados mucho tiene que ver el asentamiento que se extendió “atrás” del Alejandro Korn, sobre 521. Con todo, los casos ocurridos (ambos con disparos de arma de fuego) el fin de semana pasado, relatados en forma oportuna en la edición de ayer, fueron el resorte que movió a los médicos, enfermeros, vigilantes y otros trabajadores del hospital a presentar su queja.

“Estamos aquí todos, el personal de salud, gente de mantenimiento, de seguridad, de limpieza. Somos todos. No importa quienes en particular”, destacó el miércoles Rómulo, en medio de los ambos y barbijos. “Entraron al servicio en dos oportunidades y en las dos se generaron disparos. Uno fue un tiro al aire y el otro que fue un enfrentamiento con la Policía que vino al lugar”, recordó la psiquiatra. Asimismo, manifestó que “yo espero no tener ningún tipo de problemática dentro del hospital por haberme expuesto tanto. Mientras estoy acá, (y era sabido que se iba a hacer esta movilización), las directoras fueron a mi servicio, constataron que no estaba presente y lo dejaron anotado”. Y añadió: “No hago esto por nadie en especial, lo hago por las personas que estamos acá, porque queremos respuestas de quien las tenga que dar”.

En tanto, volvió a resaltar que se trató de una movilización “apartidaria, no es una cuestión política, es un reclamo que me parece justo. Queremos la seguridad de que podemos venir a trabajar tranquilos, que haya luz, que se corte el pasto continuamente, que se ocupen”. Por último, dijo: “Amo lo que hago y me parece que sería muy de mala leche tener una consecuencia laboral por pedir que nadie se muera en el hospital por un disparo, ni un compañero ni un paciente. Se han puesto luces y las han robado... Es complicado, estamos cansados y apoyando porque todos queremos lo mismo”.

En noviembre de 2014, La Justicia platense ordenó la intervención del hospital neuropsiquiátrico por las “condiciones inhumanas de encierro en las que se encuentran los 750 pacientes allí alojados”. La resolución, del juzgado Contencioso Administrativo 1 a cargo del juez Luis Arias, hizo lugar a un recurso interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos. En ese marco, revelaron que “los médicos estamos muy excluidos del directorio” que está formado por funcionarios judiciales y del CELS.

