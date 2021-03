El Parque Pereyra, entre el abandono crónico y las promesas de recuperarlo

Acosado desde hace varios años por distintos factores negativos -falta de mantenimiento, equipamiento destruido, intrusiones, ausencia de planificación y articulación entre organismos-, el estado del Parque Pereyra Iraola vuelve a generar preocupación.

Y mientras ayer personal que cumple tareas en el principal pulmón verde de la región realizó una protesta, en la que reclamó recursos y denunció el virtual “estado de abandono” en el que se encuentra el predio de más de 10.000 hectáreas, autoridades provinciales aseguraron que se está avanzando en la conformación de comités para abordar “de manera integral” la recuperación de la reserva.

Ayer la manifestación de los trabajadores incluyó el corte de una mano del Camino Centenario a la altura de la calle 403, tanto sentido a capital federal como rumbo a La Plata. “El desastre que es el parque es por la desatención a quienes día a día son el motor del funcionamiento de esta área”, dijo Alba Alé, jefa de los guardaparques.

“Desde hace 15 años hay una ausencia total del Estado, falta de presupuesto y personal”, explicó Alé, quien además hizo hincapié en que la superposición de organismos que dependen de distintos ministerios generan una burocracia que atenta contra el funcionamiento del parque.

El Parque Pereyra, en sus 10 mil hectáreas, distribuye distintas actividades

La guardaparque explicó que la reserva “en su totalidad, y las dependencias aledañas, como son la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), el vivero (“Darwin”) y otros centros científicos, siempre estuvieron dentro de un solo organismo que es la cartera agraria. Pero en algún momento se les ocurrió superponer con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que en el territorio es testimonial, no existe. Pero si no da autorización para ciertas actuaciones, Agrarios no puede hacer nada. Esto ha provocado una inmovilidad del funcionamiento, porque los organismos no se articulan”, planteó. Por eso, consideró que es “necesario que el Parque vuelva a ser encuadrado dentro de un solo organismo”.

El Molino, uno de los edificios construidos como atractivo pero que está muy deslucido / Dolores Ripoll

Quienes participaron de la protesta explicaron que “el estado de abandono es una mezcla” de diferentes falencias. “Hay un problema grande con la basura”, ya que muchos vecinos van a tirar los residuos al predio; falta personal porque no se reemplazó a los que se fueron jubilando o renunciando; hay personal voluntario que “está precarizado, sin remuneración”; y tampoco hay maquinaria ni herramientas, advirtieron. “Hay un solo tractor”, explicó Alé y dijo que “ni siquiera tiene las condiciones para salir a la ruta cuando el parque está atravesado por rutas”.

También volvieron a advertir que si no se completan las gestión, el parque podría llegar a perder la condición de reserva de Biosfera de la Unesco y reclamaron darle mayor participación “a las ONG que hacen mucho más por el parque que el propio estado provincial”.

Basura que contamina el predio. Muchos vecinos tiran los residuos en el espacio verde / Dolores Ripoll

SIGNOS DE DETERIORO

Ayer EL DIA visitó el predio. Hay edificios en avanzado deterioro, por caso, El Molino. “La función original del Molino era ser un atractivo turístico, algo más que visitar un adorno de los jardines que componen el Parque Provincial. Al no hacerse mantenimiento, como la mayoría de la estructura es madera, se va deteriorando. Alguna vez le han reparado un poco las barandas, pero todo lo que es la estructura del techo, no”, contó un trabajador. También se advirtió por la falta de cuidados de los caminos internos en el parque, que ya no tiene la máquina motoniveladora utilizada históricamente en el mantenimiento.

AVANZAN GESTIONES

Consultados sobre esta cuestión, autoridades del OPDS explicaron que “la Reserva del Parque Pereyra pertenece a un programa de la UNESCO, desde 2007, que abarca 10.462 hectáreas que comprenden hasta Punta Lara”. Reconocieron que “son años de abandono y de cierta inactividad, pero a partir de diciembre de 2020 se conformaron mesas técnicas en las que participan el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Seguridad y la OPDS. Después de que se firmara la resolución, se formó el Comité de Gestión de la Reserva. El paso siguiente será designar una autoridad que represente a cada uno de los organismos”.

Vehículos y herramientas obsoletas en el taller / D. R.

También, agregaron, se anexará el comité de las municipalidades con incumbencia en esas tierras y otro que representará organismos vinculados a esa reserva.

En el predio la OPDS tiene la Estancia San Juan -con dos guardaparques- y un vivero con 25 mil ejemplares de árboles nativos; se prevé que la producción aumentará a 100 mil para fin de año.

Desde el organismo deslizaron que toda la inacción se produjo por la falta de conformación del comité; a partir de ahora, consideraron, la gestión del parque “podrá abordarse de manera integral”.

Por último, se remarcó que la resolución que se firmó en febrero traza los lineamientos para empezar a avanzar en distintos pedidos.