Quería vender la heladera, pero le vaciaron las cuentas y sacaron un préstamo a su nombre

Por teléfono o en persona; los estafadores afinan métodos viejos o ponen en práctica nuevos cuentos, siempre listos para vaciar cuentas bancarias de manera remota o a través de los cajeros. En los últimos días ocurrieron dos nuevos casos en La Plata, en uno de los cuales una mujer perdió alrededor de un millón de pesos y, en otro, dos chicas fueron detenidas acusadas de intentar robar dinero con “pescadores”, aunque una recuperó su libertad por falta de antecedentes, informaron fuentes judiciales. Aunque esta crónica se ocupa sólo de este par de historias, hay certeza de que a diario ocurren muchísimas más.

La víctima de la primera estafa es Luciana, una platense que días atrás publicó en redes sociales y aplicaciones de venta digital una heladera usada, por la que pedía 34 mil pesos. Según ella misma contó a este diario, el domingo pasado se comunicó por teléfono un hombre que se declaró interesado en comprarla y ofreció depositar la mitad del monto -17 mil pesos- a modo de seña.

“Mi marido le dijo que viniera a mi casa para verla y de paso pagaba todo junto, pero no quiso. Pidió el CBU y se comprometió a depositar la plata”, recordó esta mujer que un rato después escuchó al mismo “cliente” llorar desconsolado del otro lado de la línea.

Según Luciana, “era una de Spielberg. Lloraba, se escuchaban sirenas, decía que habían tenido que internar a la mujer porque se confundió en un cero y me había depositado 170 mil pesos. Me mandó un print de la captura de pantalla”, reveló, tras lo cual la mujer intentó chequear la información en su celular, sin lograrlo. Como ocurre siempre en estos casos, el sujeto la “apuraba”. Le dijo que la llamarían de su banco -Galicia- para que “desbloqueara la operación”, de modo que ella pudiera quedarse “con 17 mil pesos y devolverle el resto”.

A los pocos minutos se comunicó un supuesto funcionario de la entidad, que, a pedido de Luciana, ofreció constatar su identidad con un correo electrónico. “Tenía todos mis datos”, recordó con asombro, sin pasar por alto que ella intentó comunicarse “sin éxito con mi asesor de cuentas o cualquier persona del banco”.

Lo que sí recibió fue un correo electrónico “con unos códigos”, cuya apertura implicó que ya no pudiera operar con su cuenta ni consultar telefónicamente. “Me bloquearon la clave”, apunta, admitiendo que enseguida advirtió que había sido estafada, pero no supuso que pudiera perder más que el dinero en pesos y dólares que tenía en sus cuentas. Se equivocó. Al día siguiente - “fui al banco a las 8 de la mañana”, dice- le informaron que habían sacado un préstamo a su nombre por 800 mil pesos. “¿Yo no gano ni 100 mil y un domingo sacan esa suma sin preguntarme ni chequear?”, reflexionó indignada, con los estafadores, claro, pero sobre todo “con la entidad que no da garantías ni respuestas”.

Pescadores

El jueves pasado, en tanto, dos jóvenes de 18 y 22 años fueron aprehendidas por “defraudación informática” en la sede del Banco Provincia que funciona en 44 entre 27 y 28. Según informaron fuentes policiales y judiciales, “las mujeres se introdujeron en los cajeros automáticos” del lugar y alteraron dos de los siete existentes, “adosando un artefacto metálico de color aluminio en el dispensador de dinero”, para que los billetes quedaran adosados ahí, sin que el cliente lo advirtiera.

Es una estafa conocida como “pescador o tramperita”, que las chicas no pudieron consumar por “razones ajenas a su voluntad”, se explica en la causa. Es que los cajeros emitieron un alerta por falla en el dispensor, se presentaron policías de la DDI y detuvieron a las dos jóvenes, que esperaban cerca a que el cliente se fuera para retirar el aparato y el dinero.

Les secuestraron dos celulares, cinta adhesiva, dos chapas metalizadas con pegamento y la camioneta Fiorino en la que circulaban, se informó.

El fiscal Marcelo Romero procesó a ambas, valorando “como prueba de cargo que hayan quedado filmadas por la entidad en el momento en que se encontraban desarrollando el hecho”, figura en la resolución a la que accedió este diario. La joven que quedó detenida tiene antecedentes penales y su padre está “preso por el mismo delito”, se informó.