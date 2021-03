Explota el Luli-gate: habló Redrado, se metió Granata y carta documento para Cinthia

Las fotos de Martín Redrado paseando en Miami con su ex pareja desataron el escándalo en Argentina con Luciana Salazar acusándolo de “lacra” -entre otras tantas cosas-, y con el economista advirtiéndole que de no menguar en lo que llamó, Burlando de por medio, un “hostigamiento mediático”, la iba a llevar a la Justicia; algo que finalmente sucederá porque la rubia no dejó de disparar ni de contar detalles de su enfermiza relación y ahora la demandará por calumnias e injurias.

Y ahora, luego de que Luli se encargara de mostrar en los medios las pruebas de que efectivamente sí había habido un acercamiento con Redrado, a través de una serie de audios filtrados a la prensa, el economista decidió romper el silencio.

Desde Estados Unidos, donde está radicado, mandó mensajes a “Polémica en el bar”, en los que aseguró: “Yo también sufro. Estoy dolido por todo lo que dice que no es cierto. Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo y que me trate así es muy injusto y doloroso. No estoy para el show, sino para aclarar. Quiero aclarar. No me quiero enroscar con esto porque Luciana hace un Gran Hermano de temas que deberíamos solucionar en privado”.

Tras estas declaraciones, Salazar volvió al ruedo y le contestó: “Ahora él es la víctima. Pero se olvidó por todo lo que me hizo pasar para llegar a ser madre”. Sin querer dar detalles de esas cuestiones, porque “eso me lo guardaré para mi intimidad porque forma parte de la historia de mi hija (Matilda)”, negó que haya sido ella quien comenzó con este último escándalo.

“Todo se hizo público también por él. ¿Quién mandó a su abogado a humillarme injustamente y a tratarme de mentirosa? ¿Quién mandó al hijo a que se metiera? ¿Quién se expuso a que le saquen una foto? Sus dichos se contradicen con sus hechos, algo muy común en él”, manifestó Luli.

En medio de la trifulca mediática y legal, se metió Granata que en 2015 mantuvo un fugaz romance con Redrado, en un impasse de la relación entre el economista y la rubia. “La pasábamos bien y el vínculo era lindo, pero no había amor para proyectar algo a futuro. Entonces, era preferible que cada uno esté por su lado”, recordó ayer la diputada por Santa Fe, y opinó sobre la relación entre Redrado y Salazar: “No es un hombre para estar con Luciana Salazar. Me pareció súper correcto, ajeno al mundo de la farándula, me parecieron dos personalidades súper encontradas. Luciana está todo el tiempo tuiteando muy pendiente de su imagen y su vida en Twitter. Es frívola, está perfecto, no la estoy juzgando, pero son dos mundos totalmente opuestos”.

Las palabras de Granata hicieron arder a Luli que se fue a Google y encontró titulares en los que la rosarina hablaba pestes del hombre que compartieron. “Si hay algo que necesitamos de los políticos es la honestidad. Empezá a aplicarlo y dejá de mentir. Mira lo que decías de Redrado y cómo contabas lo que te hizo. A veces es mejor callarse”, le recomendó Luli a Amalia.

Y como si este culebrón no tuviera ya más condimentos, otra que quedó en el medio fue Cinthia Fernández, a quien Salazar le mandó una carta documento por decir que Luciana extorsionaba con un video hot a Redrado.

“¡Pobre mina! Que vaya a laburar, a criar a su hija y mantener una casa (y no vale ayudín de amigos adinerados como se dice por ahí qué hay -yo no digo eh), a ver si después de eso le queda tiempo de mandarme una carta documento, quizás ahí le contesto. Ridícula”, mandó a decir la bailarina tras recibir la carta documento.

Esta historia continuará, indudablemente.