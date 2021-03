Santiago Motorizado: “Cuando toco en La Plata hay un nervio especial, estás tocando para gente cercana”

El río, el solcito, el pasto, y la música como invitada de lujo… Como a muchos de nosotros, a Santiago Motorizado también pensó alguna vez en la posibilidad de utilizar la Sede Náutica del Club Universitaria como escenario: “He ido a comer asados en el ex Jockey, y me acuerdo de pensar y decir ‘qué bueno estaría este lugar para hacer algún evento’”, comenta el frontman de El Mató. Pero hubo que esperar a la pandemia para que aquella idea se materializara: ante la obligación de tocar en lugares abiertos y la necesidad de buscar nuevos espacios, nació Parador Playa.

Un escenario que, ubicado al aire libre en el ex Jockey, ha llevado durante este verano a la vera del río a artistas como Pérez, 107 Faunos, Isla Mujeres y Bestia Bebé: una temporada de atardeceres musicales que llegará a su fin el próximo sábado 13 de marzo, desde las 17 (entradas por Alpogo; la capacidad es limitada), con Santiago dando cierre al verano ribereño en un evento en el que también se presentará RARA, la nueva banda promesa platense. Una velada que musicalizará Rodrigo Mayorga a.k.a. DJ Bull, en la que pintarán en vivo La Gobernadora 420 y Furiart, y que cerrará DJ Val Spirito.

El show marcará el reencuentro de Santiago Motorizado con el público platense tras más de un año, y cierto nervio, confiesa en diálogo con EL DIA, lo atraviesa. Es que “cuando toco en La Plata sucede algo extraño: a veces hay un nervio especial porque estás tocando para gente cercana. Cuando el público es más ajeno a uno, uno puede llegar a liberarse más arriba del escenario. Aunque esas son sensaciones que siempre tengo antes, porque estoy todo el tiempo pensando de más las cosas, pero cuando subo al escenario deja de contar”.

Pero a pesar de ese repiqueteo interno en la previa, tocar en La Plata, dice, es “algo que quería hacer”, y una situación que se postergó porque cuando inició una pequeña gira solista por distintas localidades argentinas, “no había espacios en La Plata para tocar”. Viajó entonces hacia Buenos Aires, Córdoba y Rosario, para mostrar el repertorio que traerá ahora a Punta Lara, hecho de “canciones que van a formar parte de mi primer disco solista, que empecé a grabar en febrero, mechadas con algunas canciones de El Mató, que toco solo con la guitarra, para mostrar otra cara de esas canciones, y algunas versiones de canciones que me gustan mucho”.

“El Mató necesita de una situación de celebración, de baile, de contacto: hay una energía que sucede en esa ecuación que es una parte fundamental de un show de El Mató”

“Estuvo bueno volver a tocar, volver a viajar”, afirma sobre la gira quien, de hecho, atiende a EL DIA esperando el resultado del hisopado para tomarse el Buquebús hacia Uruguay, su próxima parada. “Pero es raro tocar en esta situación de pandemia, de distanciamiento. No lo veo tanto para El Mató. El Mató necesita de una situación de celebración, de baile, de contacto: hay una energía que sucede en esa ecuación que es una parte fundamental de un show de El Mató”.

En cambio, explica, “para mis canciones en solitario, que haya sillas, que sea más un clima de teatro, va bien. Además, los espacios están reducidos: para tocar yo solo, las capacidades van bien, pero El Mató viene de tocar en Malvinas, en Tecnópolis, en Atenas… Es complicado hacer shows pequeños sabiendo que hay mucha gente que quiere verlo: los que lo van a ver van a ser pocos, va a ser una cosa exclusiva, y van a verlo en una situación muy rara, que no es la ideal. Es toda una combinación que nos hace al menos esperar un poco, a ver si mejora”.

“A mi ‘Okupas’ me partió la cabeza: es de lo mejor de la historia de las series del mundo. Ahora la tengo que ver una y otra vez, para hacer la música, y los diálogos no se gastan”

Así es que Santiago aprovechó el freno que le impuso la pandemia al emblemático combo platense, clausurada la posibilidad de sus épicas sesiones en vivo, para explorar su carrera solista. “Al principio lo tomé como un descanso: veníamos de una gira por España muy intensa, y muchos pensamos que era un toque, que se iba a acomodar todo en un par de meses. Entonces lo tomé como unas vacaciones extrañas, en las que nos divertíamos usando el Zoom, en las que pude hacer un montón de cosas que tenía postergadas, pero que no tenían que ver con lo artístico: leer libros, mirar series, cosas básicas pero para las que no tenía tiempo. Eso lo disfruté mucho”, cuenta.

Pero luego llegó una segunda etapa: “Uno siempre añora esos espacios largos de tiempo para desarrollar ideas con más tiempo, con más libertad… y cuando apareció ahora de forma forzada, sentí después de esos primeros meses la obligación de ir a buscar eso, de aprovecharlo”, explica.

Sin embargo, cuando se disponía a explorar proyectos artísticos postergados, “encontré otra traba: esas canciones que quería hacer, no las podía ver proyectadas en el tiempo. ¿Para qué iban a ser esas canciones, si no sabíamos si se iban a poder tocar en el futuro? Esto un pensamiento muy personal, ya sé: uno puede publicar las canciones y van a generar cosas, no necesariamente se tienen que tocar en vivo, pero yo lo vivo así, vivo los discos y las canciones como el principio de una gira, de una aventura. Y eso no lo veía. Y me trababa, había algo en el cerebro que no dejaba salir las melodías porque sentía que era todo medio en vano”.

El bloqueo se disolvió, sin embargo, de forma forzada: lo invitaron a hacer la música incidental de una serie y “tenía que hacer música de cero, y con cierta urgencia: con ese objetivo claro me activé más”, comenta.

PROYECTO “OKUPAS”

Ese proyecto, que lo reunió además con El Mató para regrabar algunas canciones de la banda que también serán parte de la serie, es nada menos que “Okupas”, la emblemática serie de Bruno Stagnaro que regresará remasterizada a la pantalla de Netflix, aunque eso implica que ciertas canciones internacionales que fueron parte de la banda de sonido original, por un permiso especial que tramitó la TV Pública, tendrán que reemplazarse por falta de presupuesto para usarlas.

“Bruno (Stagnaro) está intentando mantener toda la música original de la serie”, cuenta al respecto Santiago. “La música nacional seguro, pero algunas cosas internacionales hay que reemplazarlas”, agrega: el director lo convocó para rehacer la música incidental, aunque también utilizará algunas canciones del grupo indie local para la banda sonora.

Está claro por qué la propuesta despertó los jugos creativos de Santiago: como muchos de su generación, creció volviendo a ver “Okupas” en grabaciones de mala calidad. “Me emociona, es algo único, no va a volver a repetirse”, dice de la convocatoria. “A mi ‘Okupas’ me partió la cabeza: tengo el recuerdo de ver la serie en su momento, y no podía creer lo que estaba viendo. Vi todas las repeticiones, la grabé en VHS, la veía una y otra vez… Es de lo mejor de la historia de las series del mundo: ahora la tengo que ver una y otra vez, para hacer la música, y los diálogos no se gastan. La veo una y otra vez y no se le ven los hilos, no dejas de emocionarte, nada sobra…”

Será su segunda incursión en las bandas sonoras, tras realizar la música para “La muerte no existe y el amor tampoco”, película de Fernando Salem que se verá hasta el miércoles en el Cine Select, todos los días a las 18.

“Siempre soñé con hacer música para una película”, cuenta, “así que estaba nervioso, era algo que nunca había hecho… pero él tenía muy claro todo. Eso me ayudó a poder encarar las cosas de forma fluida: Fer (Salem) quería que la música tuviera algo del sonido de las canciones de El Mató, y eso encajaba muy bien con la película, así que desde ahí fue probar cosas, soltarme, siempre con su dirección”.

El impulso de “Okupas” empujó a Santiago a reactivar su disco solista. Las bases, cuenta, ya están listas, ahora comienza el proceso de grabar voces e instrumentos, pero, confía, “seguramente lancemos algún adelanto próximamente”.