Con el Covid de fondo se juega el clásico de Avellaneda: ambos sueñan con clasificar

Racing, aún dolido por la inesperada derrota que sufrió como local ante Godoy Cruz, recibirá esta noche desde las 21 -en el interzonal de las Zonas a y B- a un disminuido Independiente, jaqueado por 11 casos positivos de coronavirus, incluido su DT Julio Falcioni, en una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

Será un clásico especial. Racing llega de una dura derrota, Independiente apenas sumó uno de los últimos nueve puntos y lo que en principio iba a ser un partido sin un candidato al triunfo muy definido, mutó y ahora lo tiene al local con un favoritismo ante un adversario diezmado por el Covid-19. Ni siquiera su técnico podrá estar.

Los titulares que no jugarán en Independiente son el arquero Sosa, y el “doble 5” integrado por Lucas Romeo y Domingo Blanco, mientras que Ayrton Costa no estará pero por encontrarse lesionado. El resto de los contagiados no son titulares como Alan Soñora, Ezequiel Muñoz, Diego Segovia, Federico Rotela, Patricio Ostachuk, Nicolás Messiniti, Gonzalo Asís y Thomas Ortega.

Racing, que hace alguna semanas tuvo un significativo brote de Covid-19, no contará con el contagiado Ignacio Piatti (titular ante River y Godoy Cruz), en tanto que tampoco jugará el zaguero Leonardo Sigali, debido a una lesión muscular. Ayer se contagió Darío Cvitanich y es una baja sensible para un Juan Antonio Pizzi que no llega con respaldo popular y, una derrota en este contexto de favoritismo, podría darle un dolor de cabeza más que fuerte.

En otro partido a jugarse hoy, Defensa y Justicia, que divide su atención entre la Copa de Liga y la final de la Recopa Sudamericana que animar con Palmeiras, de Brasil, recibe a Talleres desde las 18:30.

El Halcón de Varela tiene 11 puntos, siete por debajo del líder Vélez (19) y pelea con la T (12 unidades) por un lugar en los cuartos de final. De todos modos preservará jugadores para la revancha contra Palmeiras, por la Recopa. En los cordobeses regresará Guido Herrera en el arco y el Cacique Medina tendrá que darles descanso a algunos de los jugadores que vienen de eliminar a Vélez por Copa Argentina.