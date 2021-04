Alerta en el Capitolio: un auto atropelló a dos agentes e intentó derribar el vallado

Dos agentes de la policía resultaron heridos hoy cerca del Congreso de EE UU tras ser atropellados por un vehículo que derribó las vayas seguridad. El Capitolio se encuentra bajo un cierre temporal de emergencia por una "amenaza de seguridad exterior", informó la policía, sin ofrecer más detalles.

"Debido a una amenaza de seguridad externa. No se permite la entrada ni salida de todos los edificios del Capitolio de EE UU en este momento. Se puede mover dentro de los edificios pero mantenerse alejado de ventanas y puertas", indicó el mensaje de la policía a las oficinas de los congresistas.

Las primeras informaciones indican que uno de los agentes fue herido de gravedad y que fue trasladado al hospital. El conductor del vehículo fue arrestado por las autoridades.

JUST IN - Capitol Hill is on lockdown due to an "external security threat."



