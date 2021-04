En el Policlínico advierten por una "crítica” situación en la terapia intensiva

La directora asociada del Hospital San Martín de nuestra ciudad, Ana Laura González, relató que la situación en la terapia intensiva “es crítica, con una ocupación del 95% y trabajamos desde el primer minuto al final del día”.

En declaraciones radiales dijo que “queremos dar un mensaje de concientización porque los sanatorios privados han cerrado las puertas de sus guardias, es decir es el hospital donde se asegura la atención”.

González aseguró que “los trabajadores de salud somos pluriempleados, no hay tiempo de volver a casa y uno pide empatía” y explicó que “no hay que salir por cuestiones no necesarias, no juntarse si no es imprescindible, suspender las clases presenciales”.

Agregó que “hay que buscar un lugar de reflexión y pensar en el otro, estamos agotados y en una circunstancia donde si baja el pico de contagios los hospitales van a seguir llenos por semanas porque la situación de los pacientes COVID son enfermos graves con estadías de muchas semanas internados”.