Gollán: "Estamos en una situación crítica, necesitamos una medida drástica por 15 días"

El ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, afirmó hoy que "necesitamos una medida drástica por 15 días" y mantener "la fuerte restricción de la circulación de las personas, y por lo tanto, del virus", frente al aumento de casos de contagios, los impactos en personas jóvenes y la alta demanda de recursos en los hospitales.

"Lo que prima claramente es que estamos en una situación crítica. Necesitamos una medida drástica, una medida de 15 días, por lo menos. Seguir con un cierre muy fuerte de la restricción de las personas y, por lo tanto, del virus", expresó el titular de la cartera de Salud Provincial en el programa Arriba Argentinos por El Trece.

"Medidas drásticas son básicamente bajar la circulación donde dejemos lo mínimo indispensable para desarrollar la vida cotidiana, como teníamos en la primera etapa del año pasado", explicó Gollán.

El ministro deslizó que "en la Provincia tenemos muchos municipios que no están en esa situación. Entonces lo que uno hace es focalizar de acuerdo a la realidad epidemiológica. No obstante, ayer fueron una decena de intendentes que nos piden rápidamente bajar de fase".

"Estuve recorriendo San Antonio de Areco y toda esa zona. Los intendentes, que son de distintos colores políticos, están alarmados y preocupados y todos pidiéndonos esto, que pasemos a fase de restricción. Esta bueno que lo podamos coordinar en la Provincia con las región sanitarias", aseguró.

En declaraciones televisivas Gollán alertó que "es muy fuerte el virus. Antes en un paciente joven demoraba y casi no tenía síntomas. Ahora la gente joven de 40 a 45 años se muere. En cosa de días, de tres o cuatro días, se los come el virus. Sobre todo aquellos que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad preexistente, pero también algunos que no las tienen".

"Esto ya no es sólo de los mayores, le está tocando a todos. Se instaló con una velocidad terrible. Es la diferencia con la ola anterior", amplió.

Por otro lado, en medio de los cruces con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, formó que "me puso bastante esperanzador que anoche (Fenán) Quiros reconociera el grado de gravedad y que se habían equivocado en las proyecciones que tuvimos en las dos últimas reuniones de consenso".

Gollán dijo que "eso nos va a permitir tomar medidas muchos más contundentes todos juntos. El AMBA es una única región epidemiológica. No podemos trabajar separados".

Asimismo señaló que "desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, que debe ser el que prime ahora sobre la dimensión política, económica y social, esperemos que podamos consensuar medidas como hicimos el año pasado".