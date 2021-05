La inesperada crítica de Florencia Peña a Carlos Tevez que desató un escándalo en las redes

En el Superclásico que se disputó ayer en La Bombonera, Carlos Tevez metió un gol con polémica: antes de mandar la pelota al fondo de la red con un cabezazo, le cometió una infracción a Jonatan Maidana que el árbitro Facundo Tello no vio. Y Florencia Peña, aprovechando esta situación, salió a criticarlo por no haber presentado una medida cautelar para no pegar el Impuesto a las Grandes Fortunas.

"Tevez te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo", escribió la actriz, mientras el partido se estaba jugando, para sorpresa de muchos.

Estas palabras generaron un enorme revuelo en las redes sociales y Peña, lejos de esquivar los comentarios, a varios le contestó. “¿Qué te pasa bebé? ¿Tenés que insultar? ¿No se te cae una idea?”, le respondió a una usuaria que la trató de "tarada".