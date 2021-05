Pedro Troglio en el medio de un escándalo en la final del fútbol de Honduras

Polémica y fuertes declaraciones dominaron la primera final del campeonato de fútbol de Honduras y uno de los protagonistas de los episodios fue Pedro Troglio, el ex DT del Lobo que actualmente conduce el plantel de Olimpia de ese país.

El partido de ida de la Liguilla hondureña la disputaron el equipo de Pedro y Motagua que finalmente se impuso 2-l.

El actual entrenador de Olimpia, según las crónicas periodísticas locales, manifestó su bronca por el arbitraje que había tenido Armando Castro en el encuentro frente a Motagua. Como el juez expulsó a Óscar García, el ex DT de Gimnasia ingresó al terreno de juego para reclamarle al colegiado sus decisiones.

Como el duelo finalizó con victoria para el Motagua por 2 a 1 (la revancha será el miércoles) el entrenador argentino le dijo a la prensa: "Yo no voy a controlar a nadie muchachos. Soy un entrenador de fútbol, y soy un loco. No me importa nada", comenzó.

Enojado por la consulta que le hicieron referida a su reacción en la cancha, Troglio continuó con sus argumentos: "Ésta misma pregunta se la tenés que hacer a Diego Vásquez (DT del Motagua), porque cuando él viene no le dicen nada. Todo es ja ja ja y se quedan con las ganas de que hable. Sin embargo, a mí me piden que controle a mis jugadores. Yo no tengo que controlar a nadie. Acá todos tienen que controlar, no solamente yo".