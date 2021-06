La ola delictiva se extiende y golpea a los que menos tienen

Una piña para robarse una bicicleta, un machete para huir con un bolsón de comida, una pinza para cortar una cerca de alambre y hurtar un poni, son algunos de los hechos que se ven en el último tiempo con más asiduidad en la Región. Se trata, como en el caso de los asaltos callejeros que tienen lugar en la periferia o los ataques a clubes de barrio, de episodios que desnudan una realidad cruenta: la de la pobreza estructural. “Es el pobre robándole al pobre”, definió una fuente policial.

La situación fue, en parte, expuesta en la edición anterior de este diario con el detalle de varios casos de atracos en paradas de colectivos, como el caso de Carmen, la enfermera que fue golpeada a las 5.50 de la mañana en San Carlos por una cartera y un celular. A este tipo de modalidad delictiva se suma la gran cantidad de actos de raterismo en viviendas precarias o comercios humildes.

TRES HECHOS RECIENTES

Después de 10 años de vivir con su poni “Tornado”, Paulo Lagioiosa se enfrentó al dolor de tener que buscar a su mascota por distintos sectores de Los Hornos. El equino fue hurtado el sábado por la madrugada de una finca situada en 137 y 82 por al menos dos desconocidos, conforme le contaron algunos testigos que los vieron fugar con el animal.

Lagioiosa refirió que “me cortaron el alambrado y me lo robaron. Yo no me di cuenta, pero preguntando por el barrio me dijeron que fueron dos hombres que se lo llevaron para el lado de la 155”. Desde entonces emprendió una búsqueda que todavía no dio ningún resultado positivo. En esa línea, se quejó porque “cuando publico las imágenes en Facebook me las bloquean y no sabemos por qué”. Tornado “es un caballo más chico que un petiso, era mi mascota. Si hasta tengo fotos de él mirando la televisión en casa o tomando mate”, manifestó, al tiempo que agregó que no puede ser utilizado para tirar de un carro: “De última puede servir para sacar fotos, pero no mucho más”. Asimismo, aclaró que “tiene todas sus vacunas, solo está ciego de un ojo por un golpe de cuando era más chico. Pero estaba perfecto”.

En una zona “complicada” de Barrio Aeropuerto, sustrajeron una bici con una trompada

En tanto, el lunes por la noche, en Barrio Aeropuerto, un joven de 28 años padeció un robo singular a manos de dos motochorros, en una zona denominada “muy peligrosa” por los propios frentistas. El corredor se extiende por la avenida 7 desde 90 hasta 600, aproximadamente. Son unas diez cuadras en las que, después de las 19 horas, “ya no se puede circular”, señalaron quienes habitan en las inmediaciones.

Según denunció el damnificado a las autoridades, eran las 22.30 cuando fue interceptado en 92 entre 6 y 7 por dos sujetos a bordo de “una moto 150 de color negra”. El muchacho, que se trasladaba en una bicicleta marca “Firebird Turbo” naranja y rodado 29, se dirigía a un kiosco cercano. En esas circunstancias, el acompañante descendió del rodado a motor y sin mediar palabra le propinó una trompada en el rostro para bajarlo de la bici. Luego se la arrebató de las manos, la cargó sobre su hombro y escapó con su cómplice a toda velocidad.

Por último, ayer por la mañana ocurrió un incidente en el Jardín de Infantes Nº 918, “René Favaloro”, que acaso revela con más claridad la cuestión mencionada al inicio de esta crónica. En la institución emplazada en diagonal 74 y 57 se registró un hecho de violencia mientras docentes entregaban bolsones de comida a las familias más necesitadas. Voceros consultados por EL DIA indicaron que un hombre amenazó con un machete a un padre que había ido a buscar uno de los sacos con alimentos.

“Una vez por semana se entrega mercadería provista por la Municipalidad de La Plata a las familias de la comunidad educativa, y el sujeto se acercó a los docentes de turno que estaban a cargo de repartir”, expuso el portavoz. Y añadió: “Las maestras le dieron algo, y a la vez observaron que el hombre recibía un paquete de otro papá. Cuando se acercaron, vieron que esta persona tenía amenazada con un machete al padre para que le entregue toda la mercadería”. Enseguida dieron aviso a la Policía y un móvil de la comisaría quinta arribó a la escena. El presunto ladrón fue detenido y trasladado a la seccional.