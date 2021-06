La OMS repudió la inequidad en la entrega de dosis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró ayer su condena por la inequidad en la distribución de vacunas contra el coronavirus que sigue causando estragos en los países pobres, y rechazó “la mentalidad colonial” utilizada por algunos para no compartir inmunizantes.

“El mundo está fracasando ante la pandemia por el acceso inequitativo a las inmunizaciones y la mentalidad colonial usada para no compartir las vacunas”, sostuvo en la conferencia de prensa bisemanal el director general del organismo, Tedros Adhanom Gebreyesus, quien alertó que la variante Delta, la de mayor contagiosidad de todas las existentes y registrada por primera vez en India, “es muy peligrosa” (ver página 11).

“Seamos claros, el problema no es que los países en desarrollo tengan un sistema de distribución deficiente o que su población tenga reticencia a vacunarse, el problema es que en esos países no hay vacunas”, planteó Tedros.

Al responder a una pregunta sobre la eficiencia con la que podrían distribuir y administrar los fármacos las naciones con sistemas sanitarios débiles, refirió que “si los países que tienen vacunas usan ese pretexto para no compartir dosis, ese es el verdadero problema”. Y recordó que las naciones de renta baja tienen mucha experiencia desplegando campañas de vacunación masiva desde hace lustros. “Están preparados y, además, estamos listos para trabajar con ellos en cualquier momento”, agregó, y envió un mensaje a las economías desarrolladas. “En este momento, el problema es el suministro”, sentenció y agregó: “Simplemente dennos las vacunas”.

El jefe de Emergencias de la OMS, Michel Ryan, coincidió al afirmar que muchos países en el sur están mucho mejor preparados que los del norte para los suministros masivos de vacunas, y citó como ejemplo su experiencia contra el ébola y la poliomielitis. “El paternalismo y la mentalidad colonial es lo que nos lleva a trabajar como lo estamos haciendo. ¿Esta es la lógica que tenemos? ¿No darles algo porque tememos que no lo sepan usar? ¿De verdad? ¿En medio de una pandemia?”, cuestionó Ryan. Tedros, en tanto, advirtió que es muy preocupante que se repita lo ocurrido en el pasado con el tratamiento del Sida, cuando para no compartir los medicamentos se argumentaba que en los países de ingresos bajos las personas no podían utilizarlos porque eran complicados.