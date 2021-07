Vive en La Plata, padece una enfermedad degenerativa y le reclama IOMA por una silla de ruedas motorizada

Rubén Osvaldo Cellario es un platense de 50 años que convive con una enfermedad degenerativa que le ha paralizado el cuerpo. Por esta razón, presentó una solicitud por una silla de ruedas motorizada para poder desplazarse con independencia y mejorar su calidad de vida.

Su pareja, María Arrippe, contó que este año gestionaron la silla en IOMA, en donde Rubén es afiliado incluso desde antes de ser empleado público de la Provincia. "Su historia clínica la conocer muy bien", dijo en ese sentido. Pero a pesar de los trámites realizados, el vecino todavía no pudo avanzar con la solicitud. María explicó que "Rubén necesita una silla de ruedas bipedestadora, pero IOMA le ofrece otra silla de ruedas que es más barata pero no es lo que él necesita".

Acerca de la afección de su marido dijo que "él padece una distrofia muscular que no tiene tipificación y a partir de la cual no puede deambular, no puede pararse, no se puede mover en la cama, ha perdido capacidad en brazos y manos".

La mujer sostuvo que "este tipo de distrofia que tiene Rubén es una enfermedad congénita deteriorante". "Con una silla de rueda como la que estamos pidiendo el podría moverse por su cuenta, podría, por ejemplo, salir a la vereda e ir a hacer compras".

También sostuvo que "IOMA no le está pagando a la empresa de traslado, con lo cual la empresa nos pide que se pague un diferencial que nosotros no estamos en condiciones de afrontar, entonces él corre el riesgo de no poder concurrir a la rehabilitación aquí en La Plata".

La mujer apuntó también por otro problema con la obra social provincial con respecto a la gestión de una silla de ruedas común, en el año 2019. Al respecto, sostuvo en primer lugar que "esa silla se gestionó en mayo de ese año y se la trajeron en 2020. Luego dijo que "desde la ortopedia tomaron mal las medidas y tras probar la silla a Rubén no le sirvió, por lo que pedimos que mandaran otra silla y todavía no se avanzó nada".

"En octubre hemos presentado un recurso de amparo por este tema. Así que esperamos que nos den respuestas. Rubén es un afiliado de toda la vida", dijo.