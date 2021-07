“Una terrible hdp”: More Rial, indignada por el abandono de su madre, le hará juicio

More Rial no tiene filtros a la hora de responder preguntas picantes en las redes sociales. Asiduamente, la hija del ex intruso contesta las inquietudes de sus seguidores y fue en el marco de una de esas sesiones en las que fue consultada sobre cómo estaba la relación con Silvia D’Auro, su mamá, y la jovencita respondió sin pelos en la lengua.

“Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, no tengo contacto, nada, pero la Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años chicos, 11 años”, manifestó Morena en Instagram.

No conforme con su descargo, siguió revelando detalles de su triste situación familiar: “Hace 11 años desapareció. Dejó a dos menores básicamente con su papá, que gracias a Dios nos supo cuidar muy bien pero la verdad que terrible hija de puta y yo hoy teniendo un hijo entiendo muchas cosas”.

Según la hija del periodista, “lo que ella hizo fue abandonar, porque eso es un abandono” y fue picante al cuestionarse: “Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”.

Apelando a la ironía, More le habló por el nombre a quien fuera la esposa y socia de su padre Jorge Rial durante veinte años. “Así que bueno, Silvita, te mandamos muchos besitos y nos veremos en la Justicia, mamita. Igual no quiero que piensen que me afecta o me puede llegar a afectar lo que diga esta señora porque es una loca psiquiátrica. O sea, quien no sabe cuidar a sus hijos claramente está en falta con uno mismo. Allá ella”, cerró.

Tras su separación escandalosa de Jorge Rial en 2011, y luego de varios tsunamis mediáticos contra el periodista y sus hijas -quienes la acusaron en varias oportunidades de diferentes situaciones de maltrato-, D’Auro se instaló en San Martín de los Andes, de donde son oriundos sus padres. Tras pasar algunas temporadas en el paraíso sureño, regresó a la ciudad porteña y abrió una oficina en la que se dedica a cuestiones publicitarias.