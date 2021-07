Brutal asalto a mano armada en una pizzería de Tolosa: "Gatillaron tres veces y el tiro no salió"

Amenazas, empujones, golpes en la cabeza con un arma y tres disparos fallidos formaron parte del martirio que vivieron los trabajadores que atendían un comercio gastronómico situado en Tolosa el pasado jueves por la noche. Se trata de la pizzería "Nativo". El dueño dueño y los empleados se encontraban en pleno despacho cuando fueron sorprendidos por un grupo de violentos ladrones.

Además de las pérdidas materiales que registró el comercio por el robo de dinero en efectivo, producto de las agresiones, Mario, el propietario, sufrió heridas en el cuello cabelludo en el contexto del ataque registrado alrededor de las 22.30 en un local situado en inmediaciones de 530, entre 11 y 12.

Según describió una de las víctimas, de un momento a otro, los dos acusados aprovecharon que un cliente abandonaba el local y lograron escabullirse. Tras abrirse paso en el comercio, ambos malvivientes sembraron el pánico mostrando las armas que llevaban y lanzando insultos. Uno de ellos apuntó al empleado que se encontraba en la caja y luego hizo lo mismo con los restantes trabajadores que se encontraban en la cocina preparando los pedidos.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la cocina. Allí se puede ver cómo Mario es brutalmente golpeado por uno de los ladrones hasta quedar reducido en el suelo y con la cabeza sangrando, mientras los restantes registran los bolsillos de sus compañeros.

"Recién me di cuenta que nos estaban robando cuando se apareció delante mío, como se ve en el video. Lo que no entiendo todavía es por qué me pegó si en ningún momento me resistí. En el momento del robo éramos cuatro. Un repartidor, el cajero y los dos cocineros", detalló Mario en diálogo con eldia.com.

Según expuso, "desde hacía un tiempo veníamos cerrando la reja para evitar este tipo de situaciones. Sólo dejábamos entrar a los clientes conocidos. Se ve que cuando la reja se abrió para que saliera un cliente aprovecharon y se metieron. Eran dos tipos de entre 25 y 30 años y no sé si estaban bajo la influencia de alguna sustancia. Lo único que recuerdo es que, cuando se estaban yendo, uno de ellos nos gatilló tres veces. Afortunadamente, no salió ningún tiro".

Mario señaló que es el primer atraco que sufre desde que inauguró el local, hace tres años. "Calculamos que, entre dinero y celulares, se llevaron alrededor de 30 mil pesos", indicó al tiempo que detalló que en cuanto a la herida que sufrió "se encuentra bien". "Lo que más molesta es que ahora vamos a tener que estar más puntillosos con el tema de la seguridad. Ya se decidió que no se abrirá la puerta a nadie. Lo lamentamos mucho por nuestros clientes pero creemos que es lo mejor para todos", destacó.