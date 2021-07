Facundo Manes anunció su candidatura en la provincia de Buenos Aires

Facundo Manes anunció este sábado que será candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el neurocientífico de cuna radical ratificó lo que había anticipado a varios dirigentes nacionales y bonaerenses de encabezar la lista de diputados nacionales que tendrá que competir en las Paso con la nómina del PRO, con vistas a las PASO del 12 de setiembre y las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Es tiempo de estar presentes. Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones.



Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final: https://t.co/da103y29Ie pic.twitter.com/QCinFQFmin — Facundo Manes (@ManesF) July 3, 2021

"Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda de nosotros elegir el camino que queremos tomar. Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes", comenzó señalando Manes en un mensaje publicado en Twitter en el que confirmó su precandidatura en el espacio que también integra el PRO.

"Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se viene un nuevo país en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y, sobre todo, hacerlo. En este contexto tan crítico la pregunta no es 'quién se involucra' sino 'cómo hacemos todos para involucrarnos'. El futuro no está escrito, depende de nosotros. Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto. En Argentina tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final", apuntó.

Como viene contando este diario, Manes ya comenzó a trabajar en el perfil que pretende darle a la nómina que encabezará y, además, en la búsqueda de los equilibrios internos que le demandará el radicalismo.

Quizás un anticipo de esos equilibrios pueda empezar a definirse hoy en la reunión de la Convención partidaria que se reunirá de manera virtual. Ese organismo ratificará la política de alianzas con el PRO y la Coalición Cívica. Se especula que en ese Zoom Manes pueda hacer un anticipo a los convencionales.

Ahora Manes se encamina a librar una pulseada con Diego Santilli, el postulante del PRO auspiciado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de que el neurólogo oficializara su candidatura a diputado, las redes sociales se hicieron eco del anuncio con mensajes de dirigentes del radicalismo. Uno de ellos fue el senador nacional Martín Lousteau quien, además de darle la bienvenida a Manes habló de "hacer un mejor Juntos por el Cambio". "¡Bienvenido Facundo! El desafío de transformar la Argentina requiere un mejor radicalismo para hacer un mejor Juntos por el Cambio. Ahí estaremos" dijo en Twitter.

En el ámbito local, el presidente del Comité UCR Sección Primera La Plata, Pablo Nicoletti, se refirió a "construir nuevos liderazgos".

¡Bienvenido Facundo! El desafío de transformar la Argentina requiere un mejor radicalismo para hacer un mejor Juntos por el Cambio. Ahí estaremos. https://t.co/nGNqVxEdKl — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 3, 2021