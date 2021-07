Arrancó la protesta del campo contra el Gobierno: la movida en La Plata

El campo ya se moviliza para protestar contra el Gobierno aprovechando la fecha patria. La movida es impulsada por productores agropecuarios autoconvocados y tiene como epicentros el cruce de la autopista Rosario-Buenos Aires (kilómetro 228) y la ruta 188, a la altura de San Nicolás, aunque tiene réplica en distintos puntos del país, como La Plata, donde se concentran en Av. 44 y ruta 36.

“Más que una protesta será una jornada de sensibilización y visibilización de los problemas que aquejan al sector. Nos preocupan medidas del Gobierno, reiterativas de otros años, que ya provocaron un gran deterioro en la economía y empiezan a provocarlo ahora”, advirtió en diálogo con EL DIA Hernán Silva, que es el presidente de la Sociedad Rural platense, entidad que nuclea a más de 300 productores ganaderos. A esta convocatoria local se suman aquellos que trabajan con el ganado en Brandsen, Magdalena y otros puntos de la Región.

Aquí, como en el resto del país, se movilizan “en repudio de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno en detrimento de los derechos y garantías que hacen a la convivencia de nuestra patria y en reclamo de medidas que alienten educación, salud, trabajo y producción”, según pudo leerse en el texto de la convocatoria que es abierta al público y que hace varios días prendió en las redes sociales.

Fue la prohibición parcial a la exportación de carne (el mes pasado el Presidente impuso un cupo del 50 por ciento mensual) la última chispa en reavivar la bronca agropecuaria. Esa medida buscaba domar el alza en los precios de uno de los alimentos predilectos de los argentinos, “pero la carne no bajó, sino que se contrajo la oferta y siguió subiendo”, subrayó Silva e insistió en que “el problema no es de la carne, el problema es de la inflación. Ni los 330 productores de La Plata ni los 60 mil de la Provincia ni los 240 mil del país somos formadores de precios”.

Con vigencia hasta agosto (aunque el Gobierno promete revisarlo) y prorrogable hasta diciembre, el cupo para comercializar la carne de vaca que básicamente se exporta a China preocupa al campo y especialmente a quienes viven de él en La Plata. “Es una producción que acá no comemos y que no se va a comer nunca, pero que los chinos sí consumen”, explicó Silva, para después criticar la medida del Ejecutivo nacional que, al ponerle cepo a ese mercado, “ha privado, solo a La Plata, de no menos de 21 millones de pesos. Esa cifra, multiplicada en todo el país, es multimillonaria”, lamentó.

Para calcular esa pérdida, el dirigente rural desgranó que en La Plata unas 4.200 cabezas se destinan a la exportación, de las cuales la mitad -2.100- no podrían comercializarse por el cupo actual. “Esas 2.100 vacas hoy valen 10 mil pesos menos, con lo que ya podemos asumir una pérdida mínima de 21 millones de pesos, siempre y cuando podamos venderlas. Pero si finalmente no podemos comercializar esos animales, que hoy tienen un valor de entre 30 mil y 40 mil pesos, la pérdida superaría los 80 millones de pesos”, puntualizó.

Por eso reclaman hoy. “Para que este tipo de políticas, que traen ecos lastimosos de otros tiempos, se reviertan y podamos recuperar recursos, divisas y la credibilidad para el país”, resumió Silva en la antesala de una protesta nacional en la que tomará parte la Mesa de Enlace del campo (que integran Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y la Federación Agraria Argentina). También confirmaron su presencia la mesa de enlace de Entre Ríos, la Sociedad Rural de Rosario, la Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Vale destacar que tanto en la Región como en el resto del país los productores enviaron un mensaje directo a la oposición para que evite capitalizar la jornada: “La única bandera que flameará es la argentina y es una convocatoria cien por ciento apartidaria”, aclararon y que lo que quieren es visibilizar sus reclamos con el sol del 9 de Julio como testigo.