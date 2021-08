Ya se habla de la tercera dosis y de vacunaciones periódicas

Frente a la amenaza que plantea la circulación de la variante Delta del coronavirus, que viene haciendo tambalear incluso a países que creían tener la pandemia bajo control, el Gobierno nacional contempla aplicar una tercera dosis de las vacunas contra el Covid. Así lo adelantó la ministra de Salud, Carla Vizzotti al comentar que esta semana se evaluará la aplicación de un refuerzo a los grupos de mayor riesgo por edad o problemas de salud.

“A una población estratégica seguramente le haga falta un refuerzo y eso no es porque las vacunas no sirvan o no sean buenas, sino porque es la lógica en relaciones a las enfermedades respiratorias y las vacunas. Es algo que estamos evaluando después de esta etapa de vacunación de adolescente priorizados, de adolescentes en general y de segundas dosis. Esta semana hay un comisión de inmunización donde se va a tratar el (tema) del refuerzo”, contó en una entrevista con C5N la ministra de Salud

De aprobarse esta iniciativa, Argentina se sumaría a un pequeño grupo de países que ya están aplicando refuerzos a quienes recibieron dos dosis, como es el caso de Francia, Alemania o Chile, hasta ahora el único caso en la región.

“Hay países que aplicaron vacunas que tenían una eficacia más baja y ahora tienen la necesidad mucho más rápida que Argentina de pensar en algún refuerzo para complementar la inmunidad de esa vacuna que tiene un 50% de eficacia”, dijo Vizzotti al señalar que “esos escenarios son particulares y diferentes” al de nuestro país.

Por lo pronto “tenemos que avanzar las segundas dosis en agosto y sostener los cuidados. No es que se terminó la pandemia, sino que estamos en una nueva etapa en la cual cambiamos los parámetros”, dijo la ministra al señalar que, tras diez semanas consecutivas caída de contagios en el país, “el escenario sanitario cambió”.

En ese sentido Vizzotti destacó también la demora en la circulación de la variante Delta en Argentina, contrastando esta situación con la países de Europa, como el Reino Unido, donde la nueva cepa virtualmente les estalló.

“Ya estamos demorando la entrada de la Delta. Es un logro que no estamos poniendo en valor lo suficiente. Las variantes compiten por la circulación. Hay que hinchar por la Manaos”, ejemplificó la funcionaria nacional para señalar la peligrosidad de la Delta (de India) ante el resto de las cepas circulantes en nuestro país.

Pero aunque demorada, parece inevitable que la temida variante Delta no tardará en circular con mayor protagonismo entre la comunidad. De ahí que el Gobierno nacional espera alcanzar la aplicación de 7 millones de segundas dosis durante agosto a fin de llegar a tener un buen “colchón” de vacunados con esquema completo cuando eso ocurra.

“Casi el 60% de la población inició el esquema , en mayores de 18 se está superando el 80%, y cuando uno lo ve en mayores de 50 está superando el 90%”, repasó Vizzotti a modo de balance

“Las vacunas para enfermedades respiratorias no sólo no generan inmunidad para prevenir el 100% de la infección sino que tampoco tienen una duración tan larga en el tiempo”

Carla Vizzotti

Ministra de Salud de la Nación

Durante la entrevista con el canal de televisión, la ministra de Salud habló también de la posibilidad de la vacunación contra el Covid pase a ser algo regular.

“Las vacunas para este tipo de virus respiratorios no sólo no generan inmunidad para prevenir 100% la infección sino que tampoco tienen una duración tan larga en el tiempo”, señaló Vizzotti poniendo como ejemplo la vacuna antigripal que se aplica todos los años.

“Pensar en vacunaciones periódicas es algo que estuvo en la agenda siempre sobre todo en personas que tienen más riesgo de tener complicaciones o tienen menos robusto su sistema inmune”, resaltó.