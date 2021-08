En plena clase: una docente increpó a un alumno por criticar al kirchnerismo y se volvió viral

Una serie de videos se viralizó en las últimas horas en las redes sociales y generó polémica respecto del trato que una docente del nivel secundario imparte hacia un estudiante por tener una opinión política diferente a la de ella. Las imágenes corresponden a un aula de la Escuela Técnica Nº 2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, partido de la Matanza, en donde la profesora se vale de un discurso violento para refutar a un alumno por sus cuestionamientos al gobierno kirchnerista y para endilgarle al anterior gobierno de Macri las responsabilidades por la situación del país.

En el primer video, la profesora le retruca al alumno, a los gritos, con apreciaciones sobre el ex presidente Macri. "¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!". Frente al virulento comentario, el estudiante le responde: "¿Y este no?".

Tras la intervención del joven, al profesora vuelve a reaccionar en un tono aún más elevado: "No, papi, no me robó nadie. Vos podés venir acá y comer esta porquería porque te la da el Estado".

"Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Andá, dale. ¿Sabés cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? De 10 lucas para arriba. Porque eso es lo que dejó Macri", prosiguió.

"Gracias a Dios, perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés no?", siguió diciendo respecto del ex mandatario.

En el siguiente video, quien está a cargo de la clase le dice al chico: "¿Vos te pensás que el pueblo es boludo?”. El alumno responde: "Yo creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas".

Ante la mirada del joven, la docente prosigue con su intervención de tono elevado: "¿Causas de qué? Se las hicieron. No le pudieron probar nada. Le cavaron toda la fucking Patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos".

Las imágenes fueron publicadas en Twitter y se volvieron viral, dando lugar a un fuerte rechazo al comportamiento de la docente en plena clase. En ese sentido, algunos usuarios la señalaron por abuso de autoridad y adoctrinamiento. Se trata de imágenes que, al parecer, fueron grabadas en el aula por estudiantes para dara a conocer la situación que se vivió al hablar sobre la situación política y económica del país.

Tras la difusión de las imágenes, el caso llegó a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Según trascendió, se inició una investigación administrativa. La profesora en cuestión es Laura Radetich, de 59 años, quien además se desempeña como docente en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº46 “2 de Abril”, donde es jefa del área de Historia y Geografía y capacita a futuros docentes.





Desde la cartera de Salud de informó a la prensa que "frente a un hecho de estas características corresponde realizar una investigación por presunta falta aplicando el artículo 139 del estatuto docente para reunir las pruebas pertinentes y en caso de que corresponda relevar transitoriamente a la docente de sus funciones. La investigación estará a cargo de la Jefatura distrital de La Matanza quien se ocupará de tomar declaraciones y llevar adelante las acciones correspondientes para reunir información sobre lo sucedido".

"Si se corrobora el hecho, se continúa con un presumario y en caso de corresponder, un sumario”, agregaron.

"Cabe aclarar que la Dirección General de Cultura y Educación a través de sus orientaciones pedagógicas y su política de formación docente permanente trabaja para que la enseñanza y el aprendizaje se den siempre en un marco de diálogo y construcción colectiva del conocimiento basado en la libertad de expresión, la pluralidad y el respeto a la diversidad", indicaron desde Educación.