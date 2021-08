Una nena platense necesita urgente la construcción de una habitación y desde Desarrollo Social no atienden su pedido

Esta es la historia de la pequeña Cielo, una nena de tan solo 4 años que vive en Los Hornos, y que desde los 3 meses de vida no hace más que visitar el Hospital de Niños debido a todas las terapias que debe realizar para mejorar su salud, muy importantes para en esta etapa ya que padece de Síndrome de West y Epilepsia Refractaria.

Hace una semana la menor platense recibió el alta, tras permanecer internada por una gastroenteritis, lo que además le provocó una descompresión y agravó el cuadro respiratorio a raíz de su estado con crisis convulsivas. Cielo, a través de su obra social, recibió la internación domiciliaria, para poder ser monitoreada por profesionales.

Pese a esto, al no contar con el espacio suficiente en su domicilio, no se puede avanzar con lo recomendado. María, la mamá de la nena, se contactó con EL DIA y angustiada por la situación, pidió ayuda y colaboración para construir una habitación para su hija. "Estamos desesperados, Cielo necesita si o si tener una habitación, un espacio, para que los médicos puedan venir e instalar los materiales que necesita para su terapia", señaló.

Asimismo la progenitora contó que ya se acercó al Ministerio de Desarrollo Social, pero no ha tenido respuestas. "Hace tres meses me hicieron llenar un formulario, pero por el momento no se han contactado. Los ladrillos y las cosas que hemos juntado es gracias a las rifas y un evento que organizamos y los vecinos solidarios se acercaron a colaborar", detalló.

Por último la mamá de la nena explicó que solamente necesita dinero para realizar la construcción de la habitación, y no así de la casa. "Es explícitamente para mi nena que lo necesita mucho".

En este sentido, la vecina de Los Hornos dejó sus datos para quienes deseen colaborar y así, Cielo pueda tener su propia habitación, ya que actualmente su domicilio es una casilla que cuenta sólo con un baño.

CVU: 0000003100090897355024

Número de teléfono: 2215897501