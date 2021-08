El Mondongo, cercado por “las travestis agresivas” y una “moto roja”

Para los vecinos de El Mondongo, lo que ocurre en la Zona Roja nunca es una novedad. Desde hace más de 50 años que conviven con la oferta sexual callejera, aunque en los últimos 15 aseguran que la situación cambió de forma rotunda. “Hay cada vez menos prostitución y más narcomenudeo”, se encargan de aclarar desde la Asamblea Vecinal del barrio.

En ese marco, Patricio, un frentista que vive en cercanías de diagonal 73 y 64, sostuvo en diálogo con EL DIA que quienes trafican drogas eligieron la farmacia de la esquina, un local con 60 años de historia, como centro de operaciones y baño personal. “Cuando el comercio está abierto por ahí se corren un poco, pero cuando bajo las cortinas se apoderan del frente. En los turnos no viene nadie. ¿Quién va a querer bajarse en una farmacia rodeada de gente semi desnuda, que hace pis y caca en la calle, que pelea a los gritos o que es capaz de matarse como ha ocurrido hace nomás un mes”, se quejó.

Se trata de una escena recurrente, según confió el vecino, quien además señaló que “todos los días es llegar y ponerme a limpiar y desinfectar, les he pedido de todas las formas posibles. Por las malas me fue mal porque me golpearon y la verdad es que son hombres, algunos pesan más de 100 kilos y son muy violentos. Y por las buenas me fue mal también”.

Su pesar es compartido por otros moradores del sector, quienes no dudaron en referir que “después de las 19 horas se vuelve una película de terror”. El damnificado, en tanto, piensa de la misma forma: “De día se trabaja bien, pero al caer la noche empieza el problema”. En ese sentido, detalló que “a las 7 de la mañana empieza el desfile de los fantasmas, gente joven que revisa los cordones, levanta las baldosas, abre las cabinas de gas. Buscan algún ‘raviol’ que se le pueda haber caído a una travesti o algún cliente. Los ves y te dan ganas de llorar”.

Patricio remarcó que “les dejo carteles pidiéndoles por favor que aunque sea hagan pis en el árbol y al otro día los encuentro tapados con excrementos”. Y asegura que le parece estar viviendo dentro de las series que muestran la vida de los narcos. “Me dicen cosas que nunca había oído sino en Netflix, lo que prueba que la mayoría son colombianos, ecuatorianos, hay de todos los países y las amenazas son una constante”, precisó. Entre esos insultos se encuentran “gonorrea, sapo, malparido”, además le espetaron: “Berraca paliza te espera, huevón”.

También le gritaron “te vamos a dar piso”, mientras le exhibían el filo de una botella rota. El denunciante indicó que “acá la policía no puede hacer nada, de vez en cuando se llevan preso a uno o una y a los tres días están otra vez sueltos. Ya me lo han dicho: no pueden, esto está bancado de arriba, es un negocio millonario”.

Por otro lado, comentó que “ya casi no quedan baldosas porque además las usan para pelear entre ellos o con las bandas rivales. Acá hay muchos asaltos, gente que le viene a quitar la droga” a las travestis; “hace un mes hubo un asesinato y tuve que darle la filmación a la fiscalía”.

Por último, reveló que “todos los días llego una hora antes del horario para juntar las botellas, los preservativos, echar un baldazo con lavandina para sacar los excrementos y el pis. A veces ni eso alcanza y por ahí viene un cliente y te dice: que olor a pis que hay. Pero es una pelea que damos todos los días, solos”.

En el contexto descrito, desde hace unas dos semanas en la vecindad alertaron por la presencia de dos delincuentes que circulan en “una moto roja”. Les achacan varios de los hechos más recientes de inseguridad, casi todos asaltos en la vía pública.

El lunes por la tarde, cerca de las 18.30, Patricia contó que dos sujetos motorizados la atracaron en 64 entre 1 y 2. La víctima llegaba del trabajo en su bicicleta y, mientras buscaba las llaves en la mochila, fue sorprendida por los malvivientes.

El sábado a la misma hora, presuntamente los mismos ladrones atacaron a un joven en 65 y diagonal 113. No lejos de allí, en 64 y 119, también atacaron a un chico que caminaba por el lugar. El martes, contó María Laura, “a las 19.30 horas les quisieron robar a dos chicos en bicicleta, en 65 y 116, eran dos, el de adelante llevaba casco y el de atrás un pasamontañas negro”.