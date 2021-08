Por la tarde, en el Centro, motochorros se llevaron el teléfono de una mujer

La situación que se vive con la inseguridad en toda la Región, se extiende también al casco urbano platense y, en las últimas semanas, se manifestó en el Centro de la Ciudad.

El fin de semana de fines de julio y comienzo de agosto tuvo dos hechos relevantes, el sábado pasado otro con dos detenidos y en horas reciente se conoció un caso ocurrido el miércoles.

Lais Pardini, la damnificada, le contó a este diario que “el cuatro de agosto dos motochorros me robaron el celular en una esquina céntrica, alrededor de las 19 horas”.

La mujer fue interceptada en 12 y 59 y no pudo siquiera gritar para pedir ayuda, a pesar de que en ese momento del día la calle estaba transitada.

La damnificada hablaba por teléfono y escuchó “al que me lo arrebató caminando y hablando detrás mío, y no pude hacer nada para evitar el” atraco.

Pardini intentó perseguir a los asaltantes y corrió algunos metros mientras les vociferaba. “Sólo una pareja se acercó para ayudarme, y hasta que llegue a mi domicilio no logre que nadie se comunicara con el 911”, reclamó.

No obstante, indicó que, una vez pudo dar el alerta, “la Policía se comportó muy bien. Aunque el sistema no tuvo la velocidad para informar el hecho y poder capturarlos”. En ese sentido, detalló que “luego de cuatro llamadas al 911 enviaron un móvil al lugar. Los agentes con muy buena predisposición me indicaron dónde realizar la denuncia y tomaron la información de relocalización de los ladrones, que había obtenido por mi cuenta de correo vinculada”. A pesar del esfuerzo, prosiguió, “no pudieron hacer nada y se ofrecieron a llamar a una ambulancia debido a mi estado nervioso”.

Unos días antes, se registraron dos escruches en locales contiguos de 49 entre 10 y 11. Intrusos ingresaron tras hacer un boquete en una pared y luego el techo del otro comercio. Por otra parte, en 7 y 41 un sujeto asaltó a mano armada una panadería. Anteayer, dos malvivientes cayeron cuando escapaban de un robo en plaza Italia: los chocó un policía de civil en 122 y 49.