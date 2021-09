Hace dos meses su hijo murió en un accidente y ahora sufrió un asalto

Norma Alicia Sánchez tiene 53 años y hace apenas dos meses su hijo que falleció en un accidente de tránsito en La Plata.

Todavía con el dolor latente por la irreparable pérdida, ayer al mediodía sufrió otro cachetazo: motochorros la asaltaron y le llevaron una mochila donde tenía documentación muy importante vinculada a su hijo.

Según relató la víctima a EL DIA, el hecho ocurrió sobre la avenida 520 entre 180 y 181.

“Venía del Cementerio de La Plata, me bajé del micro de la Línea Oeste, hice unos pasos y se me apareció una moto con dos jóvenes. El que iba atrás se bajó, me apuntó con un cuchillo y a los gritos me pidió que le entregara la mochila”, recordó en un mano a mano con este diario, todavía en shock.

“Del susto por supuesto que se la di. Fueron apenas unos segundos y se escaparon. Eran muy jovencitos los dos”, describió la mujer que minutos después del robo se dio cuenta de que entre las pertenencias que le sustrajeron se encontraba un documento clave vinculado justamente a su hijo.

“Volví días atrás desde Corrientes a donde había viajado a buscar una partida de nacimiento original, ya que le necesito para iniciar distintos trámites como el seguro de vida en su trabajo. Estoy muy angustiada y no me importa la mochila ni el dinero que tenía encima, solo recuperar ese papel”, relató entre lágrimas.

La mujer contó además que en la mochila tenía unos 7 mil pesos que había juntado esta semana en su trabajo como empleada doméstica en distintas casas particulares.

La partida de nacimiento que busca recuperar Norma, está a nombre de José Angel Pucheta. La denuncia por el robo quedó radicada en la Comisaría de Abasto y el teléfono de la mujer es 2213032798.

El joven tenía 33 años y murió el 3 de julio, al despistarse con su moto en Av. Antártida Argentina y 10.