Baby Etchecopar apuntó contra Cristina Kirchner: "Usted es una enemiga del pueblo"

El conductor Baby Etchecopar, en su editorial de ayer lunes por la noche, cargó contra la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones PASO 2021 del pasado domingo.

"A mí no me pone feliz la derrota del Frente para la Victoria, lo que me dio es miedo por haber estado en manos de esa gente", comenzó en su descargo el conductor de Basta Baby.

Y añadió "Mi editorial 'Alien' no está dirigida a Alberto Fernández, sino a Cristina y su gente. El presidente, con todo respeto, es inocuo. La peligrosa es ella porque tardamos mucho tiempo en diagnosticar quién es".

En su análisis sobre lo que sucedió en los sufragios, Baby sostuvo: "Los pobres no son boludos. Demasiado tienen con ser pobres porque les saquearon el futuro. Se refregaron los ojos y se empezaron a dar cuenta quiénes son Juan Grabois, Cristina y Máximo Kirchner".

Y sostuvo: "Me pone feliz que el pueblo piense. Y no porque haya ganado Vidal o Santilli, sino porque no lo convencen con un plan o una dádiva. Y los que vengan, sean del partido que sea, van a tener que cumplir porque el pueblo está maduro"

"Ayer arrancó la Republica. Hay que apoyar a Alberto porque lo van a volver loco", expresó Baby en su editorial. Y siguió con sus criticas a Cristina. "No la quiero ver presa, sino condenada. Que no pueda caminar entre la gente decente"

Y concluyó: "No vuelva a poner nunca más la cara en la política. Nos robó la risa, nos convirtió en enemigos de nuestros hermanos. Usted es una enemiga del pueblo, por eso bien pintado de amarillo está el mapa de la Argentina".