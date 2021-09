La FIFA confirmó la próxima triple fecha de las Eliminatorias

El seleccionado argentino de fútbol jugará las fechas 11, 5 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas el jueves 7, domingo 10 y jueves 14 de octubre, respectivamente, según confirmó ayer la FIFA tras el pedido elevado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Argentina, segunda con 18 unidades a seis del líder Brasil (24), enfrentará a Paraguay (fecha 11), Uruguay (fecha 5) y Perú (fechas 12) en el marco de las próximas ventanas internacionales rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), además, adicionará dos días más a dichas fechas de la clasificatoria sudamericana.

La Confederación de Fútbol Sudamericano (Conmebol, por su parte solicitó a las Asociaciones Miembro la confirmación de los horarios, ciudades y sedes, que se darán a conocer de manera oficial en los próximos días.

Cronograma de partidos:

Fecha 11 (jueves 7 de octubre): Uruguay vs. Colombia; Perú vs. Chile; Venezuela vs. Brasil; Ecuador vs. Bolivia.

Fecha 5 (domingo 10 de octubre): Colombia vs. Brasil; Venezuela vs. Ecuador; Boliviavs. Perú; Chile vs. Paraguay. Fecha 12 (jueves 14 de octubre): Colombia vs. Ecuador; Brasil vs. Uruguay; Bolivia vs. Paraguay; Chile vs. Venezuela.

Posiciones: Brasil, 24; Argentina, 18; Uruguay, 15; Ecuador y Colombia, 13; Paraguay, 11; Perú, 8; Chile, 7; Bolivia, 6 y Venezuela, 4.