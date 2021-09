Cubierto de sangre, Leo García denunció que fue víctima de un ataque homofóbico

Con la cara cubierta de sangre, el músico Leo García denunció por sus redes sociales que fue víctima de un ataque homofóbico en la localidad bonaerense de General Rodríguez y mostró sus heridas, aunque dijo que no va a “culpar a nadie”.

“Miren cómo me pegaron, no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto”, relató García en una serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram.

“Esto no es un maquillaje, esto es cómo me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo”, agregó el cantante. “Hablé con un chico, le tiré una onda gay y cuando le tiré una onda gay así respondieron”, explicó y denunció que “la homofobia en este país no para”.

“No puede ser que por ser homosexual se me maltrate tanto”, se lamentó.

Cerca de las 2 de la mañana de ayer, el autor de “Morrissey” comenzó a compartir una veintena de videos en la red social en los que se muestra con sangre que le chorrea desde la cabeza y le cubre parte de rostro. Durante esas grabaciones el cantante, en las que se lo ve hablar con dificultad por el supuesto consumo de bebidas alcohólicas, dio detalles del ataque que sufrió en el bar El Gran Capitán, ubicado en la avenida Juan Domingo Perón 135 de Gral. Rodríguez.

Luego, el artista aseguró que “no voy a ir al hospital, no pueden hacer nada”. Y como respuesta a los comentarios que le hacían sus seguidores, el músico les hizo un pedido: “Si ustedes me quieren tienen que defenderme. Miren como me pegaron. No tengo palabras. No me dolió”.

En otro fragmento de su relato, García se lamentó por la agresión: “Así es como me recibió el oeste, la gente de donde yo nací. Aguante Jesucristo. No me duele, se resiste. Voy a seguir adelante”. Debido a su evidente problemas de dicción, el músico aseguró que “no estoy drogado, tomé un poco de alcohol. Yo voy a seguir tocando”.

Además, el compositor “La Isla Del Sol” explicó la agresión que recibió. “El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. Qué importa quién ganó o perdió. La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme”, dijo y, si bien aseguró que no va a “culpar a nadie” está seguro que le pasó “por ser gay”.

Una fuente explicó que la Unidad Fiscal 9 del departamento General Rodriguez-Moreno, a cargo de Alejandra Rodríguez, inició una causa de oficio al tomar conocimiento a través de las redes sociales de la agresión física, aunque hasta anoche el cantante no había ido a la justicia a ratificar su denuncia.

El vocero explicó que por la mañana, personal de la comisaría de esa ciudad acudió al domicilio del cantante y logró entrevistarlo por medio del portero eléctrico del edificio, por el que les manifestó que el hecho ocurrió en un bar de la zona, aunque no dio mayores precisiones del hecho. Además, según la fuente policial, el músico les adelantó que por la tarde radicaría la denuncia penal, aunque el vocero sostuvo que tras una segunda visita de la policía “les aseguró que se trataba de una cuestión de su vida privada”.