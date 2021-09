VIDEO: La F1 liberó nuevas imágenes del dramático choque entre Verstappen y Hamilton

La Fórmula 1 compartió en las últimas horas un nuevo video del accidente que protagonizaron Max Verstappen y Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Italia de F1 y del que los comisarios han declarado culpable al piloto belga, imponiéndole una sanción de tres puestos en la grilla de salida del próximo Gran Premio de Rusia, en Sochi.

A dramatic new angle on the Hamilton/Verstappen collision #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/PvN2KGUbbi

La FOM, propietaria de los derechos de explotación de la Fórmula 1, hizo públicas las imágenes captadas por las cámaras con giro de 360 grados que llevan instaladas los rodados pero que no se encuentran abiertas al público durante la retransmisión.

A closer look at the Turn 4 and 5 battle between @LewisHamilton and @Max33Verstappen 👀#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/cZoJw7rKik