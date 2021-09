Qué es Evergrande, el gigante chino que amenaza al mundo y cómo podría impactar en Argentina

El posible colapso del gigante inmobiliario chino Evergrande, que registró su menor cotización en once años, con una baja de 10,63% ante el riesgo de suspensión de pagos en los vencimientos de deuda de los próximos 30 días, acarreó hoy un impacto sistémico en las principales bolsas internacionales, con caídas que rondan en promedio el 2% en Europa y que arrastraría un descenso en los futuros de Wall Street.



Evergrande cuenta con un pasivo de US$ 300.000 millones, “más que cualquier otro desarrollador de propiedades en el mundo”.



“Una ballena en el mercado de bonos en dólares de alto rendimiento de China, que representa alrededor del 16% de los pagarés en circulación, con US$ 83,5 millones de intereses sobre un bono en dólares a cinco años que vencen el jueves, y con 232 millones de yuanes (US$ 36 millones) en un bono en tierra el mismo día”, reportó la agencia Bloomberg.



Además, la compañía tiene más de 200 filiales en el extranjero y casi 2.000 en su país, y alrededor de 2 billones de yuanes en activos, cifra equivalente al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) de China, de acuerdo a Goldman Sachs.



Además, “los bienes raíces representan el 40% de los activos de los hogares en China”, por lo que “los analistas de Goldman Sachs pidieron a las autoridades de ese país que envíen un mensaje más claro sobre cómo planean evitar que Evergrande provoque efectos secundarios significativos en la economía en general, y desde Citigroup sostuvieron que los funcionarios pueden cometer un error de política de ajuste excesivo", reportó Bloomberg.



En contexto del colapso de la compañía inmobiliaria, si bien las principales bolsas de la región Asia-Pacífico no operaron este lunes por ser feriado en sus países, Hong Kong registró en el cierre de la jornada una caída de 3,30%.



En Europa, la bolsa de Londres operaba ya con una pérdida de 1,72%; la París, de 2,59%; y la de Frankfurt, de 2,73%.

EL IMPACTO EN ARGENTINA

El desplome del gigante chino Evergrande golpeó también a las acciones argentinas que comienzan la semana con un rojo de más de 10% en Wall Street. El impacto del temblor en los mercados internacionales también se siente en la Bolsa porteña. donde el índice Merval pierde 5,1%.

Los inversores locales permanecen atentos a las novedades políticas y en el mercado cambiario se siente el peso de la tensión: el blue suma otros $0,5 para venderse a $ 185,5 en las cuevas de la City.​

Como un efecto dominó, la caída de las bolsas en China por la explosión de una burbuja inmobiliaria de Evergrande, impactó en los principales índices bursátiles del mundo desde la apertura. En Wall Street, el índice Dow Jones y el S&P 500 presentaban rojos de 1,5% y 1,6% antes del mediodía; mientras que el tecnológico Nasdaq se hundía más de 2%.