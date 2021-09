Protesta formal de Argentina a Chile por su “vocación expansiva”

El Gobierno argentino remitió en la víspera una nota oficial al Ejecutivo chileno en rechazo a la “vocación expansiva” del país vecino, en el marco de la controversia por los límites geográficos (marítimos) entre ambos países, confirmaron fuentes oficiales.

“La aspiración que ahora Chile manifiesta es contraria al Tratado de Paz y Amistad de 1984 y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y expresa una vocación expansiva que la Argentina se ve obligada a rechazar”, señaló la Cancillería que encabeza Felipe Solá en su comunicación oficial.

La controversia bilateral se originó el pasado 23 de agosto, a partir de una medida del Gobierno chileno relativa a sus espacios marítimos, una actualización de la Carta Náutica N°8 que marca sus límites territoriales.

Según reconoció el presidente chileno, Sebastián Piñera, de los 25.000 kilómetros cuadrados de superficie continental declarados, hay una superposición de 5.000 kilómetros con territorio argentino en el Mar de Drake, la cual “debe negociarse a través del diálogo y los acuerdos”.

“Quiero solamente plantearles a todos mis compatriotas que estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos y eso es una obligación”, afirmó Piñera el 3 de septiembre.

En este sentido, la Cancillería argentina subrayó que este reclamo “resulta manifiestamente extemporáneo y contradictorio con la conducta de Chile previa a mayo de 2020”, además de “desconocer” lo reglamentado por las normas internacionales.

Según el Gobierno argentino, el decreto firmado por el presidente Piñera “pretende proyectar la plataforma continental chilena al Este del meridiano 67º 16’ 0, avanzando sobre la plataforma continental argentina y superponiéndose también con fondos marinos que constituyen patrimonio común de la humanidad”.

Esta nota oficial se suma a los rechazos ya formulados por el canciller Solá, el pasado 1 de septiembre, cuando señaló que durante los últimos 36 años la conducta de Chile fue “concordante” con la argentina.

Solá también señaló que el mecanismo de solución de controversias aplicable a este caso está previsto los artículos 5 y 6 del Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Pero advirtió que Chile en 1997 presentó una declaración “excluyendo” los mecanismos compulsivos de solución de controversias previstos en la Convemar con relación a las disputas concernientes a la delimitación de zonas marítimas, “entonces a Chile le queda el tratado de Amistad, no recurrir a la Convemar”.

Asimismo, el canciller destacó que “no hay otra manera de tomar esto que no sea negociaciones bilaterales y/o laudos de un tribunal arbitral” y que “no existe una tercer manera” de solucionar esta disputa.

Apoyo opositor en el Senado

Mientras, oficialismo y oposición en el Senado emitieron el miércoles pasado un proyecto de declaración conjunta de rechazo al decreto del presidente Piñera, sobre el avance de la plataforma continental argentina.

Tras la visita de Felipe Solá y del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), acordó un borrador que se pasó a la firma de los senadores una vez que Rodríguez Saá y Julio Cobos (UCR), vice de la comisión, le dieron el toque final al texto.

Durante la reunión remota, el salteño Juan Carlos Romero (Parlamentario Federal) enfatizó que “este es un tema que va más allá de las diferencias políticas, yo tengo grandes diferencias con el Gobierno, pero esto no es un tema del Gobierno, no es un tema de política, no es un tema electoral, es absolutamente un tema de soberanía nacional y si algo debe hacer Argentina es mostrar una posición común. Creo que no debemos apartarnos demasiado de las declaraciones de Cancillería”.