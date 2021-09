VIDEO.- Arrancó la elección en el Colegio de Abogados: estas son las propuestas de las 4 listas

En la jornada de hoy arrancaron las elecciones para definir a las próximas autoridades del Colegio de Abogados de La Plata, en donde hay cuatro listas en carrera. Los comicios continuarán durante el jueves y luego se conocerá finalmente los resultados que determinarán la nueva conducción de la entidad.

Participan de las elecciones la nómina oficialista Pluralismo y Participación y tres listas opositoras que son Nuevo Colegio, Unidad Colegial y Abogacía Unidad. Según cómo se den los resultados, por primera podría quedar una mujer al frente de la institución, debido a que dos de las cuatro boletas llevan como cabeza de lista a mujeres.

El sector que actualmente conduce la institución está representado por la lista Pluralismo y Participación que encabeza la doctora Rosario Sánchez, quien lleva más de dos décadas en distintas funciones del colegio profesional, y ahora le llegó el turno de encabezar la propuesta.

Sánchez explica que el “colegio ha estado en este tiempo de pandemia cumpliendo con todas las normas provinciales y nacionales. Comparando con el vigor de siempre, está trabajando y abriendo los servicios en la medida de las posibilidades. Hoy por hoy está en funcionamiento, en todas las áreas. De resultar electa la apertura será total, con los correspondientes protocolos. Los servicios tienen que estar cumplidos al 100 por ciento, hoy están en gran parte”.

“La pandemia aceleró los procesos de virtualidad. Y desde el colegio hay muchísimo trabajo. Debemos ir hacia un sistema mixto: presencialidad y trabajo remoto. Abordando los desafíos de la inteligencia artificial. Una manera de acompañar esta nueva etapa que nos toca afrontar es profundizar el coworking, ofreciendo los espacios del colegio para los jóvenes que se inician en la carrera y para los profesionales que tuvieron que cerrar sus estudios en contexto de pandemia”.

Sobre los jóvenes abogados, Rosario Sánchez planteó, además de intensificar el coworking, “continuar y profundizar la capacitación permanente que se brinda desde el colegio profesional desde hace mucho tiempo y ayudarlos en la transición entre la facultad y el ejercicio de la profesión, para lo cual ya dialogué con todas las universidades de la Región para gestionar programas de vinculación entre la graduación y el ejercicio de la actividad”. En relación a la Caja de la Abogacía, la candidata planteó que “desde la colegiación debe tutelarse y promoverse incumbencias que fortalecerán las bases de recaudación y flujo de fondos de la Caja. La diversidad del ejercicio profesional debe ser contemplada por la previsión abandonando el modelo único del abogado litigante. Estas nuevas estrategias es la que dará respuestas al futuro de la abogacía”.

NUEVO COLEGIO

El doctor Fabio Nielsen es el candidato a presidente de la lista “Nuevo Colegio”, una de las tres propuestas opositoras. Para este sector, “el colegio de Abogados de La Plata, en los últimos 10 años, ha estado ausente. Entró en una debacle. A tal punto que durante la pandemia el abogado quedó huérfano. No fue capaz de canalizar inquietudes. Fue un tiempo caótico”.

“Con el correr de la pandemia, distintos profesionales nos movilizamos para que haya actividad judicial, presentamos notas ante distintos organismos oficiales para acelerar el regreso del trabajo, tiempo en el que desde el colegio no se suspendió el pago de la matrícula, como así tampoco del aporte previsional”, detalló el profesional.

Según Nielsen, “se armó un colegio paralelo y así surgió Nuevo Colegio. Entendemos que el colegio necesita brindar más servicios concretos a los matriculados. Por ejemplo, crear dentro de su estructura una mesa única de gestión para recepción y gestión de trámites ante el Registro de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Anses, el Registro Automotor, por citar tan sólo algunos ejemplos”.

En La Plata se votará, en ambas jornadas, de 8 a 18. En el interior se vota mañana

“La Caja de la Abogacía ni siquiera facilitó créditos para pagar los gastos corrientes, administrativos y profesionales. No hubo posibilidad de un crédito blando para comprar una computadora para el trabajo remoto. El colegio platense tiene en la Caja el cargo de tesorero, y quien ocupa ese puesto va por la segunda reelección y a pesar de eso no hubo gestiones que favorecieran a los matriculados. Tiene muchos empleados y cobran muchos viáticos. Nuestros delegados irán a luchar por créditos blandos y jubilaciones dignas para el sector”, sostuvo el principal referente de Nuevo Colegio.

En relación a los profesionales más jóvenes, Nielsen marcó: “lo que más cuesta es insertarse en la profesión. Potenciar un consultorio jurídico gratuito para la comunidad, pero pagarle al joven recién iniciado que lo atiende. Sería un beneficio doble: evitar cuatro o cinco horas de espera en la defensoría oficial para quienes no tienen recursos, y para el joven profesional comenzar a recibir ingresos para dar sus primeros pasos. De este modo se cumpliría la ley 5177”.

ABOGACÍA UNIDA

Mientras, la doctora Marina Mongiardino es la candidata a presidenta de la lista “Abogacía Unida”. Para la profesional “la gestión actual está agotada. Llevan 45 años al frente del colegio y tienen una seria crisis de representatividad. Están alejados de la realidad del matriculado, que no se siente escuchado ni defendido”.

“Una de las principales propuestas es recuperar la representación, en todos los ámbitos: para los abogados que trabajan en el Estado, para los independientes, quienes ejercen la docencia e investigación, y para el Interior, donde hay trece municipios”, indicó la profesional, quien agregó “vamos a llevar los consultorios jurídicos a los barrios”.

Mongiardino indica que “estamos en un contexto de grandes transformaciones. Y contamos con 23 equipos de gestión en temas específicos. Por ejemplo acceso a la Justicia, género, jóvenes profesionales, Caja de Previsión. Cada uno en su especialidad y trabajando de manera coordinada”. También puntualizó que “la política de género será un eje transversal de toda la gestión”.

Sobre la Caja de la Abogacía, señaló: “hay que generar beneficios acordes a la actualidad, con una Caja más inclusiva, que se promuevan beneficios a las necesidades reales. También es necesaria la inserción de los jóvenes en la Caja”. Sobre los jóvenes profesionales, dijo, “es importante darle más lugar a las oficinas temporales, generar becas para que se puedan seguir formando con estudios de posgrados y diplomaturas”.

UNIDAD COLEGIAL

El doctor José Luis Cimini es el candidato a presidente de la lista “Unidad colegial”. Para el profesional, el “presente del colegio profesional es calamitoso. Por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) estuvimos casi un año sin trabajar y no nos dieron una mano a los matriculados. Vemos que hacen un esfuerzo considerable, pero se necesita redoblarlo”.

Las listas completas de los candidatos a diferentes cargos se pueden leer en eldia.com

“Tenemos 64 propuestas concretas. Una está relacionada con bajar en forma urgente los costos para ejercer la profesión. Con los bonos que hay que pagar para iniciar cada acción judicial hay que pagar entre 4 y 5 mil pesos. La matrícula tiene un costo de más de 21.000 pesos anuales y la cuota anual obligatoria ronda los 100.000 pesos. Es imposible afrontar estas sumas para el grueso de los abogados”, detalló el profesional.

Para Cimini, otra propuesta, que considera “desafiante” es “pasar la administración de la Casa de Campo al Colegio de Abogados Provincial. De los 10.000 matriculados del distrito que encabeza La Plata, 9.400 no la utilizan. No decimos venderla, sino administrarla de otro modo. Es un costo millonario para el colegio profesional platense, y no está en condiciones de hacerlo. Esos montos pueden utilizarse para atender las necesidades de los otros 13 municipios que integran el colegio profesional platense, que están bastante abandonados”.

En tanto, el candidato planteó que “los delegados del colegio ante la Caja de Abogados, tienen que ir con instrucciones precisas a la Caja. Que se considere la baja de los costos de la actividad; entrega de subsidios y préstamos a tasas muy baja, prácticamente cero”. Sobre los jóvenes abogados, Cimini planteó que “pueden encargarse de mediaciones laborales previas, y de ese modo pueden insertarse en el consultorio jurídico gratuito para la ciudadanía. Hay que aclarar que el colegio profesional no es una bolsa de trabajo. No venimos a refundar el colegio. Nos presentamos para sostener y reforzar lo que está bien (padrinazgo, primeras instrucciones) e incorporar nuevas propuestas en beneficio de los matriculados”.