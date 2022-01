VIDEO.- "¡Déjenlo laburar!": turistas a los golpes con la policía en defensa de un churrero en Pinamar

Durante las últimas horas se viralizó en Twitter un video que se grabó en una playa de Pinamar. En las imágenes se puede ver que inspectores de la Municipalidad, junto a la policía, le quisieron incautar la mercadería a un churrero que vendía en la playa.

Al ver esta situación, los turistas se interpusieron y lograron evitarlo. “No le roben la mercadería al señor, que está trabajando” y "déjenlo laburar" se escuchó entre los presentes que dejaron sus reposeras y acudieron a rescatar al churrero.

“No me empujes que te hago meter yo en cana a vos”, le grita un chico a un policía. “No le saqués nada” dice una mujer con buzo gris mientras con sus dos manos tironea de la canasta.

Tras numerosas discusiones, algunas de ellas subidas de tono, finalmente las autoridades municipales tuvieron que retirarse, dejándole los churros al trabajador que decidió alejarse del lugar.

A raíz de la difusión, el intendente Martín Yeza dio explicaciones de lo que pasó

El propio intendente de Pinamar Martín Yeza, dio explicaciones de lo que pasó. Si bien reconoció que la venta ambulante está permitida, tiene algunas condiciones.

"La venta ambulante está permitida, pero tiene un sistema que busca el equilibrio entre que exista oferta y que a la misma vez la playa no sea un griterío de ofertas. Buscamos que la gente venga a descansar".

“La venta ambulante está permitida, pero tiene un sistema que busca el equilibrio entre que exista oferta y que a la misma vez la playa no sea un griterío de ofertas. Buscamos que la gente venga a descansar”.

En otro tuit indicó: “Con el punto anterior pueden no estar de acuerdo, pero hay una cuestión central y es el de los cuidados bromatológicos. Sobre esa venta de alimentos, sin licencia, desconocemos en qué condiciones fueron producidos y quizás se los estás dando a tus hijos. Por eso los cuidamos”.

Y para cerrar detalló: “Si es por puestos de trabajo en Pinamar hay muchos puestos de trabajo, pero a los dos agentes de fiscalización los arañaron por impedir que retuvieran mercadería de dudoso origen. Le agradezco a los agentes el trabajo que hicieron, ojalá les lleguen las disculpas”.