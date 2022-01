Los camioneros de Moyano se suman a la marcha contra la Corte

El dirigente gremial camionero Pablo Moyano aseguró que participarán de una marcha prevista para el 1 de febrero para exigir que “de una vez por todas la Corte Suprema haga justicia”, convocada por organizaciones civiles y de abogados frente al Palacio de Tribunales de capital federal, y avalada desde el propio Gobierno nacional

“En forma personal ya adherí a la marcha en tribunales, es por una cuestión de dignidad, siendo uno de los más perseguidos en la época del macrismo. Ojalá que a través de esta movilización se empiece a ver al justicia verdadera”, sostuvo el sindicalista en declaraciones radiales.

Dirigentes políticos y sindicales adhirieron en los últimos días a la manifestación convocada para el 1 de febrero frente al Palacio de Tribunales, donde reclamarán -entre otras cuestiones- una renovación del tribunal, un pronunciamiento de los altos jueces sobre el arresto domiciliario de Milagro Sala y se avance en la investigación sobre la presunta “mesa judicial” bonaerense durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal con el supuesto objetivo de perseguir dirigentes gremiales.

Sobre esto último, Moyano aseguró que la persecución se dio tras el “rechazo de la reforma laboral” por parte de los sindicatos: “Salimos a la calle, rechazamos esa política económica y ahí comienza el armado de causas y los allanamientos”, afirmó.

“Qué se vayan todos”

Mientras, el dirigente social y piquetero Luis D’Elía habló en declaraciones radiales de la marcha contra la Corte Suprema y aseguró que van a exigir la renuncia de los cuatro jueces: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad”.

D’Elía se despegó de la organización pero adhirió a la convocatoria: “La marcha la convoca Ramos Padilla y una serie de funcionarios judiciales que dieron testimonio en todo esto. Los Ramos Padilla tienen 50 años de actuación en la Justicia. Yo de ninguna manera convoco a ninguna marcha, sí adhiero”.