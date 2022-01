Largas filas y confusión en el regreso de la atención por licencias de conducir

Reabrió sus puertas Control Ciudadano y retomó el caos en la sede de 20 y 50 para hacer las gestiones sobre las licencias de conducir. Colas eternas, confusión, indignación y numerosos interrogantes para resolver.

Luego de una semana de cierre por la ola de calor extremo y la alta cantidad de casos de covid entre los empleados, retornó ayer la atención al público en 20 y 50, en 5 entre 56 y 57 (Automóvil Club Argentino) y en 15 y 495 (Gonnet). En todas las sedes hubo colas extensas y la confusión se generó porque a quienes se les vence el registro este mes recién tienen turno para mediados de febrero en adelante y la prórroga del vencimiento de la licencia no los incluye, razón por la cual quedan invalidados para conducir. José María, uno de los vecinos afectados, dijo que “no me permiten trabajar, o lo tengo que hacer fuera de la ley, porque no nos dan la solución que anunciaron: que quienes tenían vencimientos para este mes íbamos a tener turnos inmediatos”.

La indignación fue expresada por Joaquín Díaz, quien a pesar de estar incluido en una prórroga del vencimiento de la licencia sufrió una multa en Cañuelas por manejar con el carné vencido. “Tuve que pagar 17.000 pesos. Ahora vengo a buscar una solución a este tema porque yo lo necesito por cuestiones laborales y no puedo seguir sumando infracciones”.

Según se pudo saber ayer en la extensa cola que hubo en 20 y 50, hay turnos para dentro de un año para renovar o sacar el carné de conducir. “Hace quince días había para dentro de seis meses, pero ahora directamente dan turnos para fin de 2022. ¿Cómo hacemos los que tenemos que tener el registro para trabajar?”, se preguntó uno de los vecinos que se acercó ayer muy temprano para tratar de solucionar el problema.

A Darío se le vencía ayer el registro y pudo sacar un turno hace más de dos meses. Lo tenía para las 9 de la mañana, pero “por las colas que hay y la confusión para hacer un trámite tan simple como el registro de conducir debemos esperar mucho tiempo. Llevo más de dos horas y media de cola y si entro cerca de las 12 puede ser un milagro”, contó, resignado, el vecino que fue a realizar el trámite con la hija.

Desde la Comuna indicaron que “actualmente se están priorizando los trámites de licencias que vencen en 2022 y que no tienen prórroga”.

Y también insistieron con que “aquellas licencias que vencieron en 2020 y 2021 tienen un amplio plazo de prórroga y la medida está vigente en toda la provincia y a nivel federal”.

Según el gobierno provincial, la prórroga es de 24 meses para los vencimientos que operan entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020, y de 18 meses para aquellas licencias que vencieron entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021.

La Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial informó que “el aplazamiento de la caducidad debe contarse a partir de la fecha original de su vencimiento. Por ejemplo, en caso de que la licencia tenga fecha de vencimiento el 19 de junio de 2020, la persona tiene 24 meses (2 años) a partir de ese momento para renovar el trámite. A su vez, con la nueva medida, si el plazo de expiración fuera el 3 de abril de 2021, tendrá un período de 18 meses (1 año y medio) para la obtención del documento.