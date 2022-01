El dólar blue por las nubes: sigue rompiendo récords y se vende a $216

El dólar blue sigue imparable. Este mediodía alcanzó a cotizar $216 en la city porteña, nuevamente rompiendo su máximo histórico luego de que ayer se vendiera a $214 en la misma plaza. De esta forma, acumula un alza semanal de $6,50 y sigue estirando la brecha con el oficial, que se mantiene estable, a $109. Además, las cotizaciones financieras continuaban con tendencia alcista.

El paralelo subió hoy $2 y ya aumentó $10 en lo que va de 2022, por lo que los analistas estiman que seguirá la escalada. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) avanzaba 0,4% y cotizaba a $ 218,79, mientras que el dólar MEP o Bolsa ascendía 1,2% y se comercializaba a $ 214,87. Además, en el mercado minorista, la moneda norteamericana se vendía a un promedio de $110,63 y las versión ahorro o solidaria de la divisa, por su parte, operaba en los $179,85.

Como quedó dicho, el oficial se mantenía este mediodía estable a $103 para la compra y a $109 para la venta en el Banco Nación, y el riesgo país argentino aumentaba 1,3%, ubicándose en 1.915 puntos básicos, según el índice que elabora el JP Morgan.

En otro orden, las reservas internacionales disminuyeron el jueves en U$S 90 millones y se ubicaron en los U$S 38.943 millones, el monto más bajo en 13 meses. En los últimos días, el Banco Central vendió alrededor de U$S 140 millones para intervenir en el mercado cambiario. La autoridad monetaria aceleró el ritmo de devaluación para evitar que el dólar se siga atrasando con respecto a la inflación. En 2021, el dólar oficial mayorista subió 22%, contra una inflación acumulada del 50,9%. Así, este mes el dólar oficial se mueve a una velocidad de 2,6% mensual, al tiempo que se aguarda una inflación cercana al 4%.

Tal como informó hoy EL DIA, el dólar blue alcanza nuevos máximos históricos en términos nominales. Entre la jornada del martes y la de hoy, la cotización paralela logró renovar cuatro veces su precio récord de forma consecutiva, saltando de $ 209 a $ 216 en las cuevas de la ciudad de Buenos Aires.

Los analistas señalan que esto obedece a varios factores. Principalmente, apuntan a la fuerte emisión monetaria que el Banco Central (BCRA) llevó adelante durante los últimos meses para cubrir el déficit fiscal y en el marco del periodo electoral que se dio entre septiembre y noviembre del año pasado. De acuerdo con los economistas, a esto se suman algunos cambios en la demanda estacional de pesos. Diciembre y principios de enero suele ser un período de mayor necesidad de la moneda local por parte de las personas y las empresas, pero este aspecto empieza a cambiar a partir de la segunda mitad de este mes.

Además, esto se da en un escenario de creciente incertidumbre en el mercado local, debido a las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda, sobre lo cual se perciben muy pocos avances y cada vez hay más dudas sobre cómo terminará este proceso.