Palmeras en la mira: otro debate sobre el patrimonio forestal

Ecologistas locales cuestionaron la reciente plantación de palmeras en distintos sectores de la Ciudad porque dijeron que, además de responder a un criterio paisajístico diferente al resto del arbolado público, no cumple con la función de brindar suficiente sombra y favorecer la biodiversidad subterránea y aérea. “Estamos preocupados por la plantación arbórea en el casco urbano, además de que salió un dineral, no sabemos qué durabilidad puede tener en esta época y sin riego”, señaló Horacio de Beláustegui, al frente de Fundación Biósfera.

Como se sabe, la Municipalidad lleva adelante un nuevo plan de arbolado que contempla incorporar en distintos espacios públicos miles de ejemplares hasta el 2025.

En el marco del Plan de Forestación, se plantaron a finales del año pasado cien nuevas palmeras en las avenidas 44 y 31, diagonal 74 y bulevar 81 y en avenida Antártida, desde el distribuidor Pedro Benoit hasta 526. También se colocaron en Camino Centenario y Güemes, Camino Centenario y 501, Camino Centenario entre 11 y Cantilo, avenida 31 y 52 y en avenida 13 desde el distribuidor hasta 526.

Pese a que la Secretaría de Espacios Públicos comunicó que la plantación de árboles favorece el drenaje de los suelos, previene las inundaciones y es una manera de mantener el equilibrio natural del medio ambiente, De Beláustegui puso en dudas que eso se logre con las palmeras.

El profesional se preguntó también si los ejemplares serían regados como corresponde, pero la Municipalidad consignó que dos camiones cisterna de 6.000 litros de agua se encargarían de regar permanentemente las nuevas plantaciones, así como las forestaciones que se encuentran sobre ramblas, avenidas, diagonales, rotondas, parques, plazas y plazoletas.

Como se sabe, el Plan de Forestación tiene como objetivo llegar a 2025 con 10.000 nuevos ejemplares arbóreos en toda la ciudad. Desde el 1º de enero de 2021 al 1 de noviembre, ya se plantaron 7.013 ejemplares, entre los que se destacan árboles y también plantas ornamentales.

El ecólogo, paisajista y especialista en medio ambiente, indicó que no solo se analiza la cuestión estética de las palmeras, sino si cumplen con la función de producir la suficiente sombra, procesar el dióxido carbono y generar oxigeno, “nos preguntamos qué efecto tiene en el ambiente para la biodiversidad subterránea y aérea, si logra frenar la erosión eólica e hídrica, lo ideal es escoger especies que cumplan con esos objetivos”, agregó. También se cuestionó el dinero que se gastó en cada palmera, se estimó que salieron 20 mil pesos cada una, “no se puede malgastar del erario público”, dijo.

En esa línea, se preguntó qué función tienen las 48 palmeras que se plantaron en Plaza España, a un costo de 3 mil pesos cada una. “La Plata se caracterizó siempre por el rico arbolado. Por ejemplo, los tilos, además del perfume, por sus hojas caducas nos permiten tener sombra en verano y en otoño, dejan pasar el sol”, opinó el ambientalista.

De Beláustegui remarcó que es importante que se eduque a la gente y se la haga partícipe del cuidado del patrimonio verde urbano. “En 7 y en 13 se plantaron palmeras pindó que son originarias nuestras, pero en lugares como 65 y 16 se pusieron ginkgos que se fueron secando porque no los cuidan, no los riegan, no tienen tutor y son atacados por las hormigas”, sostuvo. También cuestionó la plantación de ombúes en 14 entre 66 y 68 porque cuando terminen de desarrollarse formarán una especie de cerco que impedirá el paso.

Por eso insistió en que deberían tenerse en cuenta especies que favorecen la biodiversidad de aves y reptiles y con la que se podrían formar corredores que conectaran distintas áreas, como por ejemplo, en diagonal 74 hacia Punta Lara.

En tanto, el ingeniero forestal Patricio Dowbley opinó que, comparada a otras ciudades, La Plata está bastante arbolada, pero que habría que buscar las especies adecuadas con un criterio técnico para llevar adelante un plan de arbolado urbano.

“A las especies viejas hay que cuidarlas y sacarlas cuando hay riesgos”, apuntan los ecologistas

Con relación a las palmeras indicó que forman parte del paisaje desde la época fundacional y recordó que ya Pereyra Iraola las incorporó en sus propiedades. No obstante, consideró que todas las especies son indicadas si se les realiza un mantenimiento con podas y si cumplido su ciclo, se las extrae.

“Hace 100 años que La Plata viene creciendo, también habría que arbolar zonas como Barrio Aeropuerto, ver qué pasa en algunas cuadras de barrios como La Loma, en dónde se taparon con cemento las cazuelas donde había árboles o por qué el Camino Belgrano en el que prácticamente no pasaba el sol se hicieron desarrollos inmobiliarios que no contemplaron la presencia de los árboles”, agregó el ingeniero forestal.

El profesional insistió en que hay cuadras “no amigables” con los árboles y eso hace que el paisaje verde no sea uniforme.

“Tampoco hay una campaña que promueva la forestación, el ´ saquemos ´ prevalece mas que el ´ pongamos ´”, reflexionó Dowbley y agregó que la comunidad debería participar de agendas que prevean la forestación de acá a 20 años para incorporar al árbol en el paisaje, algo que a su juicio no se tiene naturalizado desde lo individual.

Con la convicción de que esta fue una ciudad pensada por gente de sentido común y conocimiento, De Beláustegui se mostró partidario de plantar especies como paraísos, tilos y plátanos. ”Si los plátanos están en todo el mundo, es porque es una especie dura. Además hay que prever un manejo del arbolado, incluso de los que se sacan se pueden aprovechar la madera, la placa de un tilo puede salir en un aserradero 13 mil pesos”, propuso.

“Todas las especies son indicadas si se les realiza trabajos de mantenimiento con podas”

“A las especies viejas hay que cuidarlas y sacarlas cuando hay riesgos, pero tiene que haber un sistema muy grande de arbolado en constante desarrollo, con una dinámica planificada. Si un árbol está dañado hay que sacarlo y poner un árbol mas joven”, dijo.

Además destacó que hay que estudiar la factibilidad de los árboles en distintos lugares y recordó, por caso, los inconvenientes que causa un palo borracho que se plantó hace años en una esquina y ya levantó toda la vereda.

Para recuperar el paisajismo que caracterizó a la ciudad, el ambientalista se pronunció a favor de plantar naranjos amargos y mencionó que, en algún momento, hasta se tuvo en cuenta que el aroma de los azahares podía llegar a orientar a las personas no videntes o las cortezas que al tacto podrían ser indicadores de distintas cuadras.

Planificación y mantenimiento son para el ecologista las claves para una ciudad con mucho verde y consideró que sería valiosa la apertura del Jardín Botánico para observar las distintas especies y para crear un vivero, al igual que en el Parque Ecológico.

“Es un factor muy importante para el turismo”, agregó el dirigente de la Fundación Biósfera y subrayó el valor de alcanzar un sistema integrado de gestión del arbolado público con participación de entidades afines y vecinos.

En donde hay árboles la temperatura baja entre uno y dos grados y eso contribuye a evitar los gases que provocan el efecto invernadero, por eso el dirigente instó a cuidar los “pulmones” de la Ciudad. “Si no se fiscaliza el espacio verde, como pasa en el Bosque para el lado de la avenida 122 o en las vías de Meridiano V, lo terminan ocupando con casillas o con clubes y se pierde un lugar parquizado que puede ser disfrutado por todo el mundo”, concluyó De Beláustegui.