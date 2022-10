Reclamo por problemas edilicios y falta de bancos en la Media Nº 3

Un grupo de padres de alumnos que concurren a la Secundaria Nº 3, situada en 140 y 62, en Los Hornos, denunciaron que los chicos perdieron días de clases debido a severos problemas edilicios y a la falta de mobiliario.

“Mi nena tiene clases una semana sí y otra no. Hay cuatro aulas que no están habilitadas. No tenemos sillas ni mesas. Necesitamos unos 120 pupitres”, relató la madre de una estudiante.

El cuadro, según se denunció desde la comunidad educativa, es de tal gravedad que “los chicos se turnan para tener clases”.

Según indicó la mujer, “los profesores mandan fotocopias y los chicos se las tienen que arreglar como puedan”, relató la mamá de la adolescente.

En ese sentido, añadió que “los profesores tiene que enseñar y explicar las cosas. Para eso, es importante que las aulas estén abiertas. Si no, no se puede. Las aulas no están habilitadas”, dijo.

Sobre el faltante de bancos y sillas, señaló que “fui al consejo escolar pero no hacen nada, es importante que se haga cargo, porque los chicos la están pasando mal, quieren venir a la escuela y terminan perjudicados”.

Además, remarcó que “tanto las aulas que no están habilitadas como los baños son un desastre: se caen a pedazos, les falta limpieza, no hay agua, no tienen luz. Además, hay que ampliar las ventanas porque hay muy poca ventilación”, añadió. “Los directivos mucho no puede hacer. El Ministerio de Educación y el Consejo Escolar se pasan la pelota. Es un desastre”, manifestó.