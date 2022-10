XXL... los precios del verano: averiguaron este finde en la Costa y se agarraron la cabeza

Sube y sube la inflación; suben y suben los costos para veranear en la Costa Atlántica. Allí, nadie se quiere quedar atrás y perder frente al incesante incremento del costo de vida. Por eso, buscan alternativas para “dormir tranquilos”. Así, por ejemplo, se vuelve cada vez más habitual fijar en dólares el monto de un alquiler para cubrirse, independientemente que al momento de cancelar la operación se usen pesos. Esta práctica, muy usada por cadenas de hoteles o aplicaciones de viajes, se extiende a los propietarios de inmuebles que son alquilados de manera particular.

También, vale aclararlo, se dan algunas opciones que pueden beneficiar al inquilino o, al menos, no perjudicarlo. Una de ellas es pagar de manera anticipada entre el 30 y el 50 por ciento del valor del alquiler -dependiendo de lo acordado con quien lo alquila- para congelar el valor total de la operación -previo compromiso de saldar lo que resta- y no quedar atados a la fluctuación de precios que pudiera darse de aquí al verano, salvo que ocurriese una catástrofe. Esta práctica también se extiende, aunque no se da en todos los casos.

Pero más allá de estas y otras particularidades, lo que más les hizo ruido a algunos turistas que estuvieron este fin de semana XXL en la Costa, fueron las subas que se fijaron en los valores de los alquileres que, en algunos casos, superan el 100 por ciento respecto de los que se pagaban por el mismo inmueble -casa o departamento- en el verano 2022. Es que no fueron pocos los que aprovecharon su estadía para averiguar de cara a la temporada 2023 y, en caso de contar con los medios, ya dejar señado un lugar y olvidarse del tema. Y en ese tren, se toparon con un panorama más complejo que el esperado, ya que un mes atrás distintos operadores turísticos hablaban de costos promedio en el orden del 70 por ciento, con incrementos de hasta el 90 por ciento en los destinos más exclusivos de la Costa.

MAR DEL PLATA

Tal como anticipó este diario días atrás, en Mar del Plata calculaban subas del orden del 70 por ciento para alquilar respecto del verano pasado. De hecho, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial habló de ese porcentaje tras realizar un relevamiento entre inmobiliarias y dueños de propiedades. Pero con el avance galopante de la inflación, que la mayoría de los analistas ubican en el orden del 100 por ciento a fin de año, cada vez resulta menos probable poder respetar esa idea. Y se da una tendencia a incrementar los valores para no quedar relegados y desaprovechar el interés creciente de las personas por ir a descansar a la Costa.

En La Feliz, para un departamento de un ambiente (para hasta tres personas), se estimaba un valor desde $56.000 por quincena, frente a los $33.000 de 2022, lo que implica un aumento del 69,7%. En el caso de un dos ambientes, para hasta cuatro personas, desde $71.000, y de tres ambientes (hasta seis personas), desde $100.000. Sólo como referencia, para diciembre y marzo se recomendó un valor 30 por ciento menor a los de enero y para febrero, un 20 por ciento por debajo.

Se recomienda consultar mucho, no reservar de manera arrebatada y asesorarse

Pero, lo dicho, son solo precios de referencia que van quedando relegados, ya que en muchas inmobiliarias se contemplan incrementos superiores a ese 70 por ciento. Y con solo buscar en sitios web y aplicaciones, ya se encuentran, por ejemplo, departamentos de dos ambientes por $124.000 la quincena, en la zona de Playa Grande, a dos cuadras del mar. Es decir, muy por encima del estimativo.

En el caso de las carpas en balnearios marplatenses, el costo de alquiler será este verano un 100 por ciento mayor al anterior, dado que su precio promedio es de 250 mil pesos por mes, según confirmaron desde la Cámara de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) de Mar del Plata días atrás.

Si se contrata estacionamiento -muchos lo venden como un servicio aparte- hay que sumar unos $ 50.000 como mínimo. Mientras que las sombrillas alcanzan los 300.000 pesos por temporada. Por mes, se encuentran alternativas desde $ 150.000.

PINAMAR

Tal como ocurrió este año, en el partido de Pinamar se avanza con mayor anticipación en la reserva de propiedades para el verano. Y a menos de dos meses del inicio de enero, se habla de una reserva de plazas del orden del 30 por ciento.

Una casa en Pinamar Norte, con capacidad para hasta diez personas, con pileta, puede valer US$8.500 el mes. En tanto que un departamento de dos ambientes tiene un costo de US$1.900 la quincena y un dúplex para hasta tres personas dentro de un complejo, se cobra $250.000 por semana a lo que se deben sumar $30.000 por el derecho de uso de los amenities comunes.

En Cariló, una casa para ocho personas a una cuadra y media del mar, se cobra US$3.800 la semana, pero por una estadía mensual puede valer hasta diez veces más si la vivienda se encuentra frente al mar.

PARTIDO DE LA COSTA

En otros puntos del Partido de la Costa, a una distancia de entre cinco y diez cuadras del mar, con equipamiento básico y relativamente cerca de los centros urbanos, un departamento de un ambiente arranca en $76.000 para la primera quincena de enero. Uno de dos ambientes parte de los $105.000 y de tres ambientes, desde $135.000.

En el caso de un duplex de dos dormitorios con capacidad para entre cinco y ocho personas, el valor de la quincena parte de los $178.000, y si se prefiere un chalet tipo casa, de tres dormitorios, hay que pagar $210.000.

AMPLIO ABANICO DE VALORES

Un tema que se vuelve cada vez más notorio, en medio de los aumentos constantes que se dan en todos los destinos, es el amplio abanico de valores que se puede encontrar por propiedades con características, servicios y distancia del mar similares. Operadores turísticos hablan de variaciones de hasta un 35 por ciento, algo que hace aún más complejo el panorama a la hora de elegir, especialmente entre las personas a las que no les sobra el dinero. Frente a ello, se recomienda consultar mucho, no reservar de manera arrebatada por el temor a quedarse sin un lugar, buscar asesoramiento en entes de turismo y personas especializadas en el tema, a fin de no sufrir dolores de cabeza. Para evitar fraudes o estafas, se recomienda a los propietarios y a los interesados en alquilar un inmueble que lo hagan a través de martilleros y corredores públicos habilitados.