“Hay que poner la cara, estamos todos en la misma bolsa”

Tras la goleada en Liniers, frente a Vélez, Mariano Andújar, en su condición de capitán y referente de Estudiantes, se hizo cargo de la atención a la prensa, siendo eje de una rueda en la que aceptó el bajón experimentado por el equipo, más en la condición de visitante, y después de referirse a la necesidad que tienen tanto los jugadores como el club de clasificar para la Copa Sudamericana 2023, confesó que tiene ganas de continuar siendo el arquero del Pincha, con lo cual descartó el rumor que dio cuenta sobre su posible retiro del fútbol al término de la presente Liga Profesional.

Andújar fue el único que aceptó el diálogo con el periodismo, porque Pablo Quatrocchi, en su condición de director técnico interino volvió a retirarse del estadio, en este caso el José Amalfitani, sin efectuar declaraciones, y en la denominada “zona mixta”, el experimentado arquero aceptó que “venimos sufriendo la última etapa del año” y acerca de su presencia, luego de las dudas que habían quedado por la lesión en Parque de los Patricios, frente a Huracán, aseguró que “el esfuerzo hay que hacerlo para tratar de estar, para poner la cara, porque el equipo lo necesita, el club lo necesita”.

El golero insistió con que “estamos sufriendo la última etapa del año, nos está costando encontrar esos resultados que nos sirven y todavía nos queda la bala de la última fecha, en la que invitamos a la gente que venga al estadio para alentarnos, a empujarnos”, tras lo cual destacó el valor que tiene para el club la clasificación a un certamen internacional: “Es importante conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana, porque sería importante volver a competir internacionalmente para el club”.

Andújar consideró que para Estudiantes, este a sido “un año largo, en el que no encontramos los resultados, no encontramos el funcionamiento, y físicamente nos cuesta. Lamentablemente estamos sufriendo, pero es lo que nos tocó en esta etapa del año. Hay que poner la cara, dar la cara, estamos todos en la misma bolsa. Nadie se quiere salvar solo”.

Cuando se le hizo notar la pobre campaña cumplida como visitantes, aceptó que “por ahí es un factor que influye, no sabría decirlo. Pero las prestaciones afuera son malas y hay que hacerse cargo. Pero más que seguir lamentándonos, nos queda enfocarnos en esta semana. Hubiera sido todo más lindo y más facil ya estar clasificados, si hubiéramos sido apenitas más regulares podríamos estar peleando entrar a la Libertadores también, pero es lo que nos tocó este fin de año, que a mi entender no opaca todo el año, aunque si te quedas con lo último es malo, y nos cuesta. Cuesta remontarse hasta enero para decir las cosas buenas que hicimos”.

Cuando se le hizo notar la falta de confianza que transmite el equipo, Andújar explicó que “se trata de un tema especial, que cada uno busca a su manera. Igual, es una realidad que nos falta todo, no solamente confianza. Pero es inútil lamentarse, es lo que nos toca. Y volveremos a estar al pie del cañón”; mientras que no evitó referirse a su futuro en el club: “Cuanto peor nos vaya, más me voy a quedar. Yo tengo contrato firmado y tengo ganas. Tengo una edad en la que estoy a disposicion del club y si bien creo que puedo, es necesario evaluarse. Todos. Esto es fútbol y yo tengo casi seguro que voy a seguir, pero insisto con que es necesario evaluarse, uno y que también lo haga el club”.

Por último, el arquero albirrojo y acerca de la participación de los juveniles, consideró que “necesitamos de todos: grandes y chicos, porque el club está por arriba de todos”.

“Así como no fuimos los mejores en un momento, ahora tampoco somos los peores del mundo”