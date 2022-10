Por qué no: lo que contestó Bielsa cuando le ofrecieron reemplazar a Gallardo

Mientras perduran los ecos de la espectacular despedida que le dieron a Marcelo Gallardo en el Monumental, la dirigencia millonaria y Enzo Francescoli continúan realizando gestiones para incorporar al futuro DT.

Si bien el principal candidato a ocupar el cargo que dejará vacante el muñeco es Martín Demichelis, en las últimas horas a la nómina de candidatos se sumó ni más ni menos que Marcelo Bielsa.

Incluso trascendió que hubo un llamado desde el club de Núñez y hasta se supo cual fue la respuesta del "Loco" cuando un dirigente le consultó si le interesaría dirigir a River: 'Yo no podría dirigir en una liga que tiene a uno de sus equipos que tiene un estadio que lleva mi nombre'. Agradeció y le dijo que no", aseguran que fueron las palabras del ex DT del seleccionado argentino.

En las últimas horas, surgió esta información en pos de delinear el día después del Muñeco. Marcelo Bielsa, hoy está sin trabajo tras su etapa en el Leeds de Inglaterra.

Desde entonces, algunos clubes lo fueron a buscar (como el Santos o uno de los candidatos en las elecciones del Athletic Bilbao, que finalmente tropezó en las urnas), pero no cerró con ninguno.

La Respuesta De Bielsa Al Sondeo De River