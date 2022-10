Médicos vuelven a parar la atención por IOMA

En La Plata, los afiliados al Instituto Obra Médico Asistencia (IOMA) quedarán hoy y mañana sin atención médica a raíz de que los profesionales decidieron retomar la medida de protesta ya planteada la semana pasada por lo que señalan como un cambio en los términos del acuerdo que suscribieron con la obra social en los últimos meses.

Los médicos nucleados en la Agremiación Médica Platense anticiparon ayer que, por el conflicto, volverán a cortar el servicio a los afiliados de la obra social provincial durante 48 horas a partir de la cero de hoy. Se informó que “las y los médicos de la Agremiación piden que el instituto efectivice el incremento el mes que viene”. Se sostiene desde la entidad que “sin aviso previo” la entidad pasó a diciembre un pago previsto para noviembre. Sería el último tramo de un plan de ajuste anual del 60%. Desde IOMA se respondió que efectivamente hay un pago en diciembre, pero es una suma que llevará la mejora anual al 70%.

Además, desde la AMP se expresó el malestar porque no se recibió ninguna convocatoria por parte de las autoridades de la obra social. “No habiendo recibido ninguna citación por parte del IOMA para intentar resolver el conflicto, la Agremiación Médica Platense ratifico hoy - por ayer - la medida adoptada en el plenario del día 5 de octubre, según la cual, el miércoles y jueves de esta semana se atenderá a los afiliados y afiliadas de esa obra social como pacientes particulares, sin cobertura”, comunicó la entidad.

En este marco, la Agremiación agregó que “desde el Instituto se habían comprometido a efectivizar en noviembre el último tramo del aumento acordado dispuesto para este año. Pero ahora, la obra social bonaerense se niega a pagarlo. Por el descontento con las medidas, desde el Instituto de Obra Médico Asistencial se envió a la AMP una cédula intimidatoria y extorsiva”.

En ese sentido, el secretario de la Agremiación Médica Platense, Martín Cesarini, expresó: “No hemos recibido ninguna convocatoria por parte de los directivos de la obra social, por lo tanto, no nos queda otra opción que continuar con el reclamo”.

Agregó también que “la medida tomada la semana anterior fue acatada en un alto porcentaje en todos los consultorios y dijo que “los pacientes comprendían y acompañaban el reclamo y quienes decidían no abonar la consulta, simplemente reprogramaban el turno”.

La Comisión Directiva de la AMP y los participantes del plenario reclamaron, también, por “débitos indebidos que la obra social aplica a médicos y médicas, por la exclusión arbitraria de profesionales de su padrón y porque desde el Instituto se incumplió el compromiso de no sancionar a varios médicos / as de la ciudad de La Plata que cobraron Gastos Operativos de Consultorios implementados por el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires”.

En las últimas horas se multiplicaron las quejas de afiliados de IOMA que debieron posponer consultas. Algunos pacientes, con turnos solicitados en distintas especialidades desde hace meses, se comunicaron con los hospitales para ver si su médico adhería a la medida dispuesta por la AMP.

“Llamé al Hospital Italiano y me dijeron que hay médicos que avisan pocas horas antes si adhieren o no a la medida, pero si lo hacen tampoco pueden cobrar allí la consulta particular por una cuestión interna”, comentó Silvia, quien el viernes pasado tuvo que cancelar un turno de atención con el cardiólogo. Ese día y el jueves tampoco hubo atención por este conflicto.

En tanto, los médicos aseguraron que con lo que se cobra por los bonos ya no alcanza para nada y, a eso, se suman las demoras de la obra social que, en un país con la inflación actual, termina licuando las ganancias.

“En algún momento se habló de que los pacientes pagaran una especie de bono solidario de 500 pesos y muchos se espantaron, pero la verdad que con lo que nos paga la obra social ya no hacemos nada”, señaló un médico clínico que prefirió dejar su nombre en reserva.

“La consulta está 3 mil pesos y muchos no los tienen, entonces buscan otra fecha y cruzan los dedos para que no sigan los paros”, dijo la secretaria de un consultorio de la zona de la Terminal.