La interna en el oficialismo: Massa respaldó la suspensión de las PASO y sumó presión sobre Alberto

El conflicto por las PASO sigue generando internas dentro del Gobierno. Esta vez fue el ministro de Economía, Sergio Massa, quien aconsejó al presidente Alberto Fernández “llamar a la mesa del Frente de Todos para que fije una única posición” común en torno a esas elecciones primarias.

Desde siempre opuesto a la realización de las PASO, y en medio de los reclamos de parte del kirchnerismo para dar de baja esa instancia, el titular del Palacio de Hacienda manifestó en El Destape Radio: “Traigo una opinión respecto de cómo funcionan las primarias que es pública, basta con googlear qué dije en el 21, en el 19, en el 17. Google me manda en cana en ese sentido”.

“El Presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición. No lo digo desde la cosa imperativa, lo digo desde la cosa inteligente. Hay cosas que en la coalición las tenemos que discutir cara a cara en una mesa, a puertas cerradas”, consideró Massa.

Incluso, entendió que evitar esta etapa electoral no reduciría la amplitud del oficialismo, ni dejaría ciertas fuerzas aliadas -como los movimientos sociales o el sindicalismo- afuera. “Si vos tenés amplitud para construir, no queda afuera nadie; si sos cerrado para construir, quedan afuera todos, haya o no PASO. Es un problema de vocación, si tenés vocación de ser abierto”, sentenció.

Seguro de que todavía hay tiempo para definir esta cuestión, Massa planteó que va “a contramano” de la agenda de los argentinos. “Para el ciudadano esta discusión es de los políticos, para ver cómo resuelven sus problemas. Deja totalmente afuera al tipo de a pie, común. PASO sí, PASO no, 40 boletas, lío, que si el que se peleó y dijo de todo del otro después termina abrazado, al tipo común lo único que hace es confundirlo”, consideró.

Alberto se expresó respecto al tema desde Brasil

Alberto Fernández dijo desde Brasil que los tiempos de las elecciones deben respetarse. “los procesos electorales deben ser debidamente respetados”, sentenció el mandantario que voló a San Pablo para reunirse con Lula Da Silva, a horas de imponerse en la segunda vuelta a Jair Bolsonaro.

En esta línea además los principales funcionarios del Gobierno que responden a Alberto Fernández ensayan por estos días una suerte de resistencia mediática en busca de bloquear el intento de suspensión de las elecciones Primarias que viene empujando el kirchnerismo.

Una de la que salió a defender esa posición fue la ministra de Trabajo, Beatriz ‘Kelly’ Olmos, quien se pronunció a favor de la realización de las elecciones Primarias porque “el Frente de Todos tiene que elegir a su candidato a partir de la democracia interna”.

“El Frente de Todos debe desarrollar su estrategia electoral del año próximo en base a la democracia interna, con las Paso, y lograr mayor vigor”, afirmó la ministra de Trabajo.

El viernes el que había salido para sostener esa misma posición fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El coro de funcionarios cercanos al Presidente viene planteando su rechazo a suspender las Primarias, habida cuenta de la intención del propio Alberto Fernández de competir por su reelección.