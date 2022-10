La interna de JxC, entre mensajes, candidaturas, ausencias y presencias

La tensión en Juntos por el Cambio de cara a los comicios de 2023 no afloja y otra vez se volvieron a cruzar dos potenciales candidatos, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Esta vez fue por la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras Larreta pareciera buscar desmarcarse de Mauricio Macri m pretender ampliar la base del partido, y no tendría inconvenientes en que sea un radical, como Martín Lousteau quien lo suceda en el cargo, desde el sector que responde a la ministra de Seguridad salieron a critcarlo.

Una de esas voces fue precisamente la de Bullrich, quien dijo que si Larreta "prefiere entregar la Ciudad a mí no me parece", dijo la titular del PRO. Y amplió al agregar que "si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, no me parece".

La contracara es el sector liderado por Bullrich, quien ve con buenos ojos un acercamiento que para algunos sería un límite: Milei. A esto se le suma las expresiones recientes de Mauricio Macri que motivaron a que desde el entorno de Lousteau no descartaran que el actual senador se lanzara para la presidencia ante una "derechización" de Juntos por el Cambio.

Por lo pronto, voces que respaldan a Larreta esta vez no tuvieron inconvenientes en salir a responderle a Bullrich de manera pública, como el legislador Alvaro González, quien sin vueltas dijo que "Bullrich hace populismo político y es una oportunista que no respeta el cargo que tiene en PRO donde no la votó nadie y es presidenta a dedo", y recordó que fue el actual jefe de Gobierno porteño quien convocó a Jorge Macri a integrar su gabinete "por su exitosa gestión como intendente".

Otra que salió a decir lo suyo, fue la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien ahora sí admite que es precandidata para suceder a Larreta: "Perdemos energía discutiendo entre nosotros porque enfrente está el kirchnerismo". "Tenemos que ser más inteligentes que ellos", agregó, para cerrar incluso con más contundencia: "Somos tres personas del PRO que hemos manifestado continuar la gestión exitosa en la Ciudad y entre nosotros no nos peleamos".

Ante tanta convulsión, Larreta estuvo en el acto que el radicalismo organizó, algo que para muchos fue una señal para calmar las aguas, en especial porque desde la UCR también hay alineamiento dispares, con algunos más cerca de Bullrich, otros con el jefe de Gobierno porteño y otros, como Facundo Manes (ausente en el acto), jugando con reglas propias.