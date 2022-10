Jubilados de Anses podrán acceder a tablets gratis y a créditos de $300.000: requisitos y cómo pedirlos

Los jubilados de Anses podrán acceder a diferentes beneficios en el marco de un plan que brinda, por un lado, la financiación especial para la compra de computadoras, pero en el que se incluye la entrega de tablets de forma gratuita.

Se trata del plan "Mi Compu", el cual permite comprar notebooks con créditos sin intereses específicos del Banco Nación de hasta $ 300.000. Este programa incluye hasta 40 cuotas y podrán adquirir computadores de la marca EXO, con envíos sin cargo a todo el país. Se supo que las cuotas se descontarán directamente del sueldo, aunque el beneficiario podrá optar por una cancelación anticipada de las mismas.

A su vez, el programa "Conectando con Vos", le permitirá a los jubilados recibir tablets gratis con el fin de promover la integración, el desarrollo social y facilitar la inserción.

Según se informó, el crédito se podrá solicitar desde el sitio web del Banco de la Nación Argentina (www.bna.com.ar) y deberán completar un formulario con sus datos personales, además de indicar en qué sucursal cercana a su domicilio desean hacer el trámite.

Estos son los requisitos para acceder al plan "Mi Compu":

- Cobrar haberes a través de la ANSES.

- Estar vinculado al Banco de la Nación Argentina a través del Código de descuento en haberes.

- DNI y fotocopia del mismo.

- Clave Única de Identificación Laboral (CUIL).

- Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

- Último resumen de la Tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo, a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

- El valor de las cuotas no podrán superar el 30% de los ingresos netos del solicitante.

En tanto, estos son los modelos que se ofrecen: Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/T37; Notebook EXO Smart CN35/L37/T37; Notebook EXO SmartPro Q3-S3/XQ3; PC EXO Ready Triton D90 (Sin monitor); All In One EXO Style C2-A88/X5-S5485; y Tablet EXO WAVE I101.

Tablets Gratis

Como quedó dicho, el programa "Conectando con Vos" entrega gratis tablets a jubilados de Anses. El mismo se realiza en etapas. Los dispositivos se entregarán mediante convenios entre el ENACOM y las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias. En el caso de las personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad la implementación se hace a través del Ministerio de Educación de la Nación.

En principio se entregan 140.000 dispositivos. Esa cantidad puede ampliarse hasta un 35% según cómo se desarrolle el programa, se indica en el sitio web oficial.

En cuanto a la entrega de los dispositivos, se informó que las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias deben inscribirse en el ENACOM y pedir la cantidad de dispositivos que necesiten entregar. Así, el ENACOM asignará las tablets según la disponibilidad de equipos. Cada beneficiario recibirá una tablet.

Las personas beneficiarias deben firmar un contrato de adhesión al recibir la tablet y cuando el ENACOM entregue todos los dispositivos debe avisar en su página web que no hay más unidades disponibles.