Sampaoli arrancó en el Sevilla pidiendo dos jugadores argentinos: de quienes se tratan

A poco de asumir el segundo ciclo como DT del Sevilla, Jorge Sampaoli le hizo saber a los responsables del club los jugadores que pretende incorporar como refuerzos y entre ellos mencionó a dos futbolistas argentinos.

Los apuntados por el ex entrenador del seleccionado nacional serían Lucas Martínez Quarta y Lucas Ocampos. Al ex defensor de River Plate lo busca para reforzar una zaga central diezmada por las salidas de Diego Carlos y Koundé, pero la Fiorentina de Italia no lo soltará por menos de USD 20 millones.

En lo que se refiere al extremo que supo ser una fija en la selección argentina al comienzo del ciclo de Lionel Scaloni, se marchó justamente esta temporada del club español rumbo al Ájax, por lo que parece más difícil que haya negociaciones por él.

El otro nombre que se habría barajado es el de Gabriel Barbosa. "Gabigol" ha estado muchas veces cerca de abandonar Flamengo, pero nunca lo hizo.

De esta manera, Sampaoli iniciará así su segundo ciclo en un equipo al que ya entrenó en la 2016-17 y del que, tras acabar cuarto en La Liga, se desvinculó para hacerse cargo de la Selección Argentina.