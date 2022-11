La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá como plato principal, el primer partido de la final en la Primera Nacional, donde Estudiantes de Buenos Aires recibe a Instituto de Córdoba. A su vez, el Nápoli choca con el Unidese, en un duelo atractivo en la Serie A de Italia. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

PREMIER LEAGUE

09:30 Manchester City vs Brentford STAR + / ESPN

12:00 Bournemouth vs Everton STAR +

12:00 Liverpool vs Southampton STAR +

12:00 Nottingham Forest vs Crystal Palace STAR +

12:00 Tottenham vs Leeds STAR + / ESPN

12:00 West Ham vs Leicester City STAR +

14:30 Newcastle vs Chelsea STAR +

16:45 Wolverthampton vs Arsenal STAR + / ESPN

SERIE A

11:00 Nápoli vs Udinese ESPN 2/STAR +

16:30 Bologna vs Sassuolo ESPN 2/STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Bayern Leverkusen vs Stuttgart ESPN 3/STAR +

11:30 Werder Bremen vs RB Leipzig STAR +

14:30 Schalke 04 vs Bayern Múnich STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Lens vs Clermont ESPN 2/STAR +

17:00 Rennes vs Toulouse STAR +

AMISTOSO INTERNACIONAL

14:30 Ecuador vs Irak DIRECTV SPORTS

COPA DEL REY

18:00 Almazan vs Atlético de Madrid DIRECTV SPORTS

NBA

21:30 Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks ESPN 2/STAR +

ESPN KNOCKOUT

23:59 Janibek Alimkhanuly vs Denzel Bentley STAR + / ESPN

COPA BILLIE JEAN KING

10:45 Argentina vs Brasil TYC SPORTS

F1 | GP BRASIL

12:30 Entrenamientos 2 FOX SPORTS

16:30 Esprint FOX SPORTS

TEST MATCH

13:55 Gales vs Argentina STAR + / ESPN

NEXT GEN ATP FINALS

17:00 Final ESPN 3/STAR +

CHALLENGER DE MONTEVIDEO

18:00 Semifinales ESPN Extra/STAR +

MUNDIAL DE HOCKEY SOBRE PATINES

19:30 Mundial Femenino ESPN 2/STAR +

REDUCIDO - PRIMERA NACIONAL

20:10 Final - Estudiantes BA vs Instituto TYC SPORTS

UFC 281

23:59 Israel Adesanya vs Alex Pereira STAR +