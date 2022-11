Cambios en la agenda: Alberto Fernández canceló el viaje a México para la cumbre con López Obrador y Lula

Luego de la gastritis erosiva que sufrió en Indonesia, el Presidente Alberto Fernández suspenderá el viaje que tenía planeado a México el jueves que viene para reunirse allí con su par Juan Manuel López Obrador. Fernández se recupera en la quinta de Olivos de la enfermedad que lo tuvo a maltraer durante su reciente gira.

Por recomendación médica y en función de mantener reposo, el cambio en su agenda incluirá la suspensión de su inminente viaje a México, previsto en principio para este jueves. Según reveló La Nación, Fernández congeló el viaje, molesto con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por la estrategia de México en la disputa por la presidencia del BID, finalmente saldada en favor del economista brasileño Ilan Goldfajn. Un resultado que terminó con las aspiraciones de Cecilia Todesca, candidata impulsada por el Gobierno para ese mismo puesto, vacante luego de la escandalosa salida del norteamericano Mauricio Claver-Carone.

“(El viaje) a México está en duda porque lo de BID fue descoordinado. La negociación fue buena, pero con Estados Unidos”, sostuvo una fuente al mencionado medio.

López Obrador dijo en las últimas horas que la elección de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es "más de lo mismo", donde quienes votan, "se ponen de acuerdo con Estados Unidos y se elige a un candidato".

Sin embargo, el gobierno de México no sólo no sacó de la lista de candidatos al economista mexicano Gerardo Esquivel sino que no apoyó la moción de Argentina. Esto llevó a que Alberto Fernández tuviera que bajar la candidatura de Todesca para que gane el brasilero Goldfajn. Todo esto, sumado al tema de la salud presidencial definió la cancelación del viaje que tenía contemplado Alberto Fernández con López Obrador.

La visita a López Obrador fue acordada antes de la gira de Fernández, y tenía por objetivo unir en una misma imagen a distintos referentes de la Patria Grande, como el chileno Gabriel Boric e incluso el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien nunca confirmó del todo su participación. También estaba previsto un encuentro de Fernández con la denominada Alianza del Pacífico, que integran además de México y Chile, Colombia y Perú. En su conferencia de prensa matinal del lunes, López Obrador confirmó la cancelación de la cumbre de esa alianza, y la atribuyó a la prohibición del parlamento peruano al presidente Pedro Castillo para salir del país. Dio a entender también que Fernández y Lula no llegarían a México por ese motivo, aunque Boric sí estará en la capital mexicana el jueves.