¡Ojo que el Covid-19 vuelve a tomar carrera en el país!

Las autoridades sanitarias dicen que la situación no es para alarmarse, pero hay preocupación por el incremento de los contagios de Covid-19 que se vienen registrando en el país.

Mientras el Mundial copa gran parte de la atención de las personas y se vive una sensación de que la pandemia ya pasó, los partes epidemiológicos muestran lo contrario e invitan a prestarles atención.

Por ejemplo, el último reporte que presentó el Ministerio de Salud de la Nación indica que los casos subieron más del 50 por ciento en la última semana.

Según las cifras oficiales, los nuevos contagios pasaron de 2.206 en la semana del 13 al 20 de noviembre a 3.323 entre el 20 y el 27, lo que representa una suba de 50,63 por ciento. Las víctimas fatales, en tanto, habían sido seis en el parte de hace siete días mientras que en el último se contabilizaron ocho.

Esta claro que los números están muy lejos de los que se observaban en momentos en que la enfermedad parecía imparable. Pero lo que encendió las alarmas es el porcentaje del incremento de los nuevos contagios en siete días. Las subas son significativas pero, por el momento, los expertos no anticipan una nueva ola de contagios como la que el mundo vivió en diciembre de 2021, cuando la variante Ómicron se propagó rápidamente a nivel global, provocando cientos de miles de casos en cada país.

Vacunas

Pero lo cierto es que el virus sigue circulando, independientemente de la mucho menor virulencia que actualmente tiene respecto de años anteriores. Y las infecciones lejos parecen estar de desaparecer.

Por el contrario, especialistas insisten con esta situación muchas veces descripta, que habla de la convivencia forzosa con el virus a la que estará expuesta la población. Y, por sobre todas las cosas, la imperiosa necesidad de avanzar con la aplicación de vacunas de refuerzo, para minimizar los efectos de la enfermedad en caso de sufrirla.

Para prevenir las infecciones de las variantes derivadas de Ómicron, las dosis de las vacunas originales que más impactan en la inmunidad son la tercera y la cuarta, y en la Argentina el 30 por ciento de la población no recibió la tercera y el 50 por ciento no recibió la cuarta dosis, o sea que hay un grupo muy importante de personas que podrían no estar protegidas contra estas subvariantes y que deberían vacunarse con tercera y cuarta dosis lo antes posible, alertan especialistas.