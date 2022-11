El novio de Eliana volvió a postear desde la cárcel

Maximiliano Fabián Videla, el novio de Eliana Pacheco, la joven de 24 años asesinada y cuyo cuerpo fue hallado en Olmos, volvió a publicar en sus redes sociales desde la Unidad Penitenciaria 26, donde cumple una condena de ocho años de cárcel por homicidio con el beneficio de salidas transitorias.

A pesar de que el fin de semana pasado le habían secuestrado el celular en el marco de un allanamiento, quien fue la pareja de la víctima consiguió la manera de expresarse y despedirla con un sentido mensaje. Es que el hombre se había mantenido en silencio desde que encontraron el cadáver, hasta el día de ayer.

“Te extraño a cada segundo vida, no paro de pensarte amor. Tenia ganas de escribirte lo que siento por más que hablen cosas que no son, que nunca nos importó porque éramos el uno para el otro. Hoy te extraño cada vez más, ni un segundo dejo de ver tu sonrisa. Se me caen las lágrimas del dolor que siento y no sé cómo seguir”, expresó el convicto, en horas de la madrugada de ayer y a través de Facebook.

Y agregó: “Sos la única mujer que me hizo feliz, una excelente mamá, mujer, amiga y compañera. Fue hermoso tenerte conmigo todos los días que compartimos en casa, fue como si nos conociéramos de hace rato cuando me decías que todo iba a estar bien y así era. Te juro que fui feliz, me hiciste el hombre más feliz del mundo”.

“No dejo de pensarte ni un segundo. Te amo más que a mi propia vida. Te prometo que vamos hacer justicia, no vamos a parar hasta saber la verdad. Siempre en mi corazón a cada segundo mi bandida. Te amo y así va hacer siempre”, cerró.

Vale recordar que el viernes pasado, mientras el cuerpo de su novia asfixiada hasta la muerte era encontrado en un zanjón de una zona de quintas, la Policía había allanado su celda y secuestrado su celular, en una investigación por el robo a punta de pistola cometido a comienzos de noviembre, precisamente, durante una de sus salidas transitorias.

Mientras tanto, la fiscal Virginia Bravo sigue enfocada en la búsqueda del teléfono de la víctima, que podría ser un elemento de suma importancia. A su vez, confirmó que se están ampliando las declaraciones testimoniales de su entorno.

Por lo pronto, hay una serie de hipótesis planteadas. Si Videla es un sospechoso, hasta el momento, no trasciende de la causa.