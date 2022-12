La canción que cerró la grieta futbolera, y que nos hará cantar y emocionar: “Quiero ganar la tercera, ser campeón mundial”

Fernando Romero jamás pensó que viviría todo lo que le fue pasando en estos últimos meses, y sobre todo durante todo lo que fue el Mundial de Qatar. Fernando tiene 30 años, es casado, es docente, fanático de Racing, vive en el Oeste del Conurbano bonaerense y... es el autor de la letra de la canción del año. La más escuchada en Spotify.

Todavía sorprendido por todo lo que le pasa, y con un tremendo perfil bajo, dice, “perdón que no contesté antes, me explota el teléfono, me están haciendo muchas notas. Es una locura todo esto”, dice Fer, con tono tranquilo y bonachón, “y yo tengo que ir a trabajar”, agrega sonriendo.

“No estoy en Qatar, me han querido llevar, pero me da vergüenza. Yo lo miro con mis amigos”, afirma quien una noche mientras preparaba la cena empezó a cranear la letra de la canción en base al tema del grupo La Mosca.

La Selección Argentina acababa de ganar la Copa América ganándole la final a Brasil, y en Brasil, y Fernando sintió que se necesitaba una canción de “guerra” en el buen sentido. Que uniera. “Quería una canción que dejara la comparación de Maradona y Messi, si los dos son nuestros”, dice este ultra maradoneano que cuenta que la muerte de Diego lo tuvo muy mal meses.

Tras escribirla, junto a un grupo de amigos que no pudieron conseguir entradas para el partido Argentina-Bolivia, se quedaron cantándola en las afueras del estadio y un cronista les hizo una nota. La canción comenzó a viralizarse a la velocidad de la luz. Tras ganar la Finalísima ante Italia, los jugadores también la empezaron a cantar.

“No podía creer cuando veía que la empezaban a cantar en la cancha, y mucho menos cuando Messi en una nota dijo que era la canción que más le gustaba, y los jugadores también la cantaban”, cuenta Romero, que no sale de su asombro por todo lo que pasó a partir de esa canción que el suele cantar en cada partido que juega su amado Racing, y a la que se le ocurrió cambiarle la letra para que la Selección tuviera su canción.

“Resulta que me hacen una nota por radio y me cruzan al aire con Guillermo Novellis (cantante de La Mosca), quien tuvo re buena onda. Quedamos en contactarnos y a los pocos días me escribió el mánager y ahí se grabó y me hicieron partícipe del video”, asegura Fernando. En efecto, La Mosca decidió volver a grabar el tema con la letra suya, lo invitaron a participar del video y lo pusieron como coautor del tema.

“Todavía no lo puedo creer, las cosas que me están pasando. La otra vez me emocionó mucho después del partido con Australia, escuchar a unos nenes en la calle cantarla, obviamente que me sigue sorprendiendo que se cante en todos lados, que la canten los jugadores... yo solo esperaba cantarla con mis amigos”, dice este profesor de Catequesis, muy creyente, que simplemente buscó cerrar la grieta entre Messi y Maradona. Apoyar a Leo, recordar a Diego y sus amados “Don Diego” y “Doña Tota”. Recordar a los pibes de Malvinas. “Después revisando la canción pensé que me faltó nombrar a los campeones de las selecciones, pero se hacía muy larga también”, cuenta.

Hoy “Muchachos” se canta de punta a punta de nuestro país, en canchas, en recitales, en las escuelas, en Qatar, en el vestuario y en el micro de los jugadores. La cantan grandes y chicos. Prácticamente la canta el mundo.

Sin lugar a dudas, como aquella canción “Un ‘estate italiana”, que aún nos sigue emocionando y llevando al Mundial de Italia ‘90 a pesar de no haber levantado la Copa; ahora “Muchachos”, seguramente quedará por siempre en el inconsciente colectivo futbolero, poniéndole música a este Mundial de Qatar donde después de 36 años volvimos a levantarla, y de ahora en más, para “volvernos a ilusionar” eternamente.

Los jugadores cantando “Muchachos” en el campo de juego tras una victoria durante el Mundial en Qatar / Web